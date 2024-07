Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Migusto

1/7 Montag: Caprese-Pasta-Salat

Am Montag starten wir mit einem feinen Caprese-Pasta-Salat, der zieht immer. Als Lunch zum Mitnehmen oder als Beilage für deinen nächsten Grillplausch. Am Dienstag steht Tomme im Zucchettimantel auf unserem Menüplan und am Mittwoch gibts mit einer Bohnen-Speck-Pfanne einen unkomplizierten, aber umso feineren Znacht. Am Donnerstag machen wir mit Zucchetti-Frittata mit Salbei einen kleinen Abstecher nach Italien. Von dort gehts am Freitag weiter nach Mexiko, Mozzarella-Guacamole-Quesadillas eignen sich perfekt als (Party-)Fingerfood oder einen kleinen Znacht. Am Wochenende kommen Burger- und Schoggi-Fans auf ihre Kosten: Am Samstag freuen wir uns auf Pulled-Sparerib-Burger und am Sonntag gibts Schokoladensorbet zum Dessert.

Montag: Caprese-Pasta-Salat

Montag: Caprese-Pasta-Salat

Die Kombination von Teigwarensalat und Caprese-Salat – Tomaten und Mozzarella – zu einem Gericht ist fein und erfrischend. Ideal auch zum Mitnehmen. Hier gehts zum Rezept.

Dienstag: Tomme im Zucchettimantel

Dienstag: Tomme im Zucchettimantel

Weichkäse, der in einen Zucchettimantel gepackt und grilliert wird, ist eine unkomplizierte, originelle und schmackhafte Art von Vegi-Burger. Das Rezept findest du hier.

Mittwoch: Bohnen-Speck-Pfanne

Mittwoch: Bohnen-Speck-Pfanne

Marinierte Streifen vom Schweinsnierstück und grüne Bohnen werden für dieses Pfannengericht mit währschaftem Speck und Zwiebeln gebraten. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Donnerstag: Zucchetti-Frittata mit Salbei

Donnerstag: Zucchetti-Frittata mit Salbei

Frittata ist eine Art Tortilla auf italienische Art. Mit Zucchetti, Salbei und Pecorino-Schafkäse wird die Eierspeise schön würzig. Hier gehts zum Rezept.

Freitag: Mozzarella-Guacamole-Quesadillas

Freitag: Mozzarella-Guacamole-Quesadillas

Als kleine Mahlzeit oder (Party-)Fingerfood schmecken diese Quesadillas, die mit Tortillas, Guacamole und Mozzarella schnell und einfach zubereitet sind. Dieses Rezept findest du bei Migusto.

Samstag: Pulled-Sparerib-Burger

Samstag: Pulled-Sparerib-Burger

Das gezupfte («pulled») Fleisch von grillierten Spareribs, gewürzt mit Zwiebeln und Knoblauchsauce, macht diese Burger-Version besonders herzhaft. Wie du dieses feine Sandwich zubereitest, erfährst du hier.

Sonntag: Schokoladensorbet

Sonntag: Schokoladensorbet

Selbst gemachtes Schokoladensorbet, gesüsst mit Ahornsirup und gewürzt mit Vanille und Kardamom, ist ein tolles Dessert. Es ist auch ohne Glacemaschine machbar. Auch dieses Rezept findest du bei Migusto.

Wir wünschen dir nächste Woche viel Spass beim Ausprobieren und Geniessen dieser feinen Rezepte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos