Wie viel «Tschugger» steckt in der Walliser Polizei?

Darf man einem Walliser «Tschugger» eigentlich «Tschugger» sagen – oder geht das nur im Fernsehen? Auf dem Polizeiposten von Fiesch ist die Meinung dazu klar und deutlich. «Das ist eigentlich keine Beleidigung», meint Nadine Zenhäusern gelassen. Kollege Stefan Lagger ergänzt mit einem sanften Lächeln: «Es kommt halt darauf an, welches Adjektiv davor steht.»

Die Polizei im Goms zeigt sich volksnah und äusserst gesprächsbereit. Sie haben keine Scheu, über ihr Image zu sprechen. Schliesslich läuft die Serie «Tschugger» seit 2021 auf der Streamingplattform Play SRF und im Schweizer Fernsehen – ab dem 17. November auch die vierte und vorerst letzte Staffel. Die kuriosen Geschichten um den Walliser Polizisten Johannes «Bax» Schmidhalter (David Constantin) und seine Kollegen und Freunde begeistern längst nicht nur die Schweizer Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern kommen auch international an. In unserem Video schildern die echten Polizistinnen und Polizisten des Kantons, wie sie den Erfolg der Serie erleben und was sie davon halten.

Ein Beispiel aus der Serie: Im Wallis scheinen sich die verrücktesten Polizeieinsätze abzuspielen: Cannabis-Schmuggel mit der Drohne, diverse Leichen, sogar eine nukleare Bedrohung. In der Realität jedoch, wie Stefan Lagger berichtet, ist es im Goms eher ruhig: «Hier herrscht absolute heile Welt.» Dennoch fügt er schnell hinzu: «Natürlich, es kann überall etwas passieren. Das Böse ist schliesslich hier und überall.»

