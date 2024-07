Stell dir vor, es ist Samstagmorgen – und du hast einen klaren Kopf, weil du am Vorabend nicht über die Stränge geschlagen und stattdessen alkoholfreies Bier getrunken hast. Die besten Tipps für ein perfekt genutztes Wochenende in Stadt und Natur.

Ein gemütlicher Abend mit Freunden, ein paar Gläser Alkohol – und am nächsten Tag fühlt man sich schlapp und energielos. Wer kennt es nicht? Doch es gibt eine Lösung, die Genuss und Wohlbefinden vereint: alkoholfreies Bier, das in den letzten Jahren einen Boom erlebt hat. Und das aus gutem Grund. Hergestellt aus Wasser und Zutaten natürlichen Ursprungs wie Malz, Hopfen und Hefe ist es besonders erfrischend und hat den geselligen Charakter eines kühlen Biers. Und du bist am nächsten Tag fit, damit du dein Weekend in vollen Zügen auskosten kannst.

1 Katerfrühstück ohne Kater

Spontan in Zürich oder Bern am Wochenende brunchen gehen? Keine Chance, zumindest nicht in der Rushhour. Zwischen 11 und 13 Uhr stürzen sich Langschläfer auf Eggs Benedict, Acai Bowls und Birchermüesli. Ein Zmorge schmeckt aber ohne Kater doppelt so gut und liegt bereits früher drin, wenn du am Vorabend mit einem alkoholfreien Bier gefeiert hast. So kannst du mit deiner Familie oder deinen Freundinnen und Freunden zwischen 9 und 11 Uhr einen Tisch reservieren.

2 Über Stock und Stein

Raus aus dem Bett, Wanderschuhe montieren und ab in die Berge. Eins sein mit dem Moment, tief die frische Bergluft einatmen und zufrieden am Ziel ankommen. Auf dem Gipfel ein erfrischendes alkoholfreies Bier geniessen und den Augenblick feiern. Ein Tag in den Bergen wirkt Wunder – für Körper und Seele. Auf dem über 60'000 Kilometer langen Schweizer Wandernetz gibt es für jeden Wandertyp wunderschöne Routen durch sonnige Täler und Wälder, auf hochalpine Gipfel oder vorbei an kristallklaren Seen, Wasserfällen und Berghütten.

3 Morgenstund hat Gold im Mund

Kaum ein anderes Motiv auf Instagram und im Ferienalbum ist so beliebt wie der Sonnenuntergang. Doch mindestens genauso schön ist der Sonnenaufgang. Und wieso in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Denn es ist egal, wo du dir das Naturspektakel ansiehst – am See, im Wald, in den Bergen. Die Wärme der Sonne und ihr goldenes Licht sind überall gleich schön. Es erfordert zwar etwas Überwindung, im Dunkeln aufzustehen, doch die Belohnung übertrifft jede Anstrengung. Übrigens: Viele Bergbahnen in der Schweiz bieten Sonnenaufgangsfahrten an.

Welche Vorteile hat alkoholfreies Bier? • Es ist natürlich, erfrischend und durstlöschend.

• Es überzeugt mit vollem Geschmack und ist somit die perfekte Alternative zu herkömmlichen Erfrischungsgetränken.

• Enthält positive Inhaltsstoffen wie natürliche Polyphenole (aus dem Hopfen), die sich positiv auf das Immunsystem auswirken können, sowie Mineralstoffe (u.a. Magnesium, Kalium) und verschiedene B-Vitamine.

• Es sorgt für Abwechslung beim Essen, in der Freizeit und beim geselligen Beisammensein.

4 Schwing dich aufs Bike

Neue Wege erkunden, die Natur geniessen und den Alltagsstress hinter sich lassen. Ob du Trails befährst, Hindernisse überwindest oder einfach nur den Fahrtwind spürst – Biken bietet Nervenkitzel und ein Gefühl von Abenteuer. Das lässt sich auch gut mit Freundinnen und Freunden teilen. Und wer sich beizeiten aufs Bike schwingt, muss sich im Sommer auch nicht mit der Hitze rumschlagen. Alkoholfreies Bier ist der ideale Begleiter für unterwegs und bietet nach einer anspruchsvollen Biketour die perfekte Erfrischung. Nachdem du mit deinen Freunden die Herausforderungen gemeistert hast, kannst du dich mit einem kühlen Schluck belohnen und die wohlverdiente Entspannung geniessen.

5 Die besten Pieces sichern

Die meisten Flohmis öffnen bereits um 7 Uhr morgens. Wer es nach einer langen Nacht erst nachmittags aus dem Haus schafft, findet meist nur noch Ramsch vor. Damit du dir die begehrtesten Stücke sichern kannst, solltest du dich rechtzeitig auf zum Flohmi-Bummel machen. Was gibt es Schöneres, als gemütlich durch die Stände zu schlendern, zu stöbern und zu feilschen – oder sich durch Antikes, Secondhand-Klamotten oder Schmuck zu wühlen? Wer rechtzeitig kommt, sichert sich bereits die schönsten Outfits und Gadgets, bevor die grosse Menschenmenge eintrifft.

6 Auf vier oder acht Rollen

Kaum eine andere Sportart kombiniert Fitness, Spass und Outdoorerlebnis so gut wie Inlineskating. Parkwege, Promenaden oder verkehrsarme Strassen bieten ideale Bedingungen, die zum Frühsport einladen. Der Trend aus den 90er-Jahren, die Inlineskates, waren nahezu vom Asphalt verschwunden. Seit ein paar Jahren feiert der Rollsport ein Comeback. Kein Wunder: Beim Inlineskaten verbrennt man nicht nur mehr Kalorien als beim Joggen, sondern kräftigt auch den gesamten Körper und pusht die Kondition. Danach passt ein rehydrierendes alkoholfreies Bier perfekt als Erfrischung. Auf die Rollen, fertig, los!

7 Running Club

Laufen ist deine Leidenschaft, doch Feiern genauso? Deshalb hast du um Running Clubs am Wochenende bisher auch einen grossen Bogen gemacht? Good News: Mit alkoholfreiem Bier kannst du feiern und laufen. Gemeinsam macht beides mehr Spass. Es gibt unzählige Running Clubs in der Schweiz, die nur auf deine Anmeldung warten. Das Laufen in der Gruppe steigert nicht nur die Motivation, du lernst auch Gleichgesinnte kennen und kannst neue Freundschaften knüpfen. Pluspunkt: Durch das frühe Laufen hast du den Rest des Tages «frei» und kannst noch etwas anderes unternehmen: einfach nur entspannen oder ein, zwei alkoholfreie Bierchen trinken. Denn Feldschlösschen Alkoholfrei Weizenfrisch ist isotonisch und enthält wichtige Nährstoffe, die deinen Körper bei der Regeneration unterstützen.

8 Waldspaziergang

Es gibt kaum einen besseren Ort, um abzuschalten und seine Gedanken neu zu ordnen. Ein Spaziergang durch den Wald belebt, erfrischt und ist reine Entspannung. Er kann Stress lindern, das Immunsystem stärken und das Selbstwertgefühl steigern – und das in kürzester Zeit. Oder wie wäre es mit einem Ausflug mit der ganzen Familie? Im Wald wird das Bräteln zu einem richtigen Erlebnis für die Kleinen. Holz sammeln, mit Zeitung und Zündhölzern ein Feuer machen und dabei zusehen, wie die Würste immer knuspriger werden. Als Durstlöscher gibts (für die Erwachsenen) alkoholfreies Bier – schmeckt hervorragend zu einem Cervelat.

9 Morgenschwumm

Die Schweiz ist ein Wasserschloss. Und jetzt, wo der Sommer endlich angekommen ist, lockt die Hitze am Wochenende viele Menschen ins kühle Nass. Badis platzen am Nachmittag bei hohen Temperaturen aus allen Nähten, am See findet man kaum einen Platz für sein Badetuch. Das muss nicht sein. Schöner als mit einem Schwumm in aller Frühe kann ein Sommertag nicht beginnen. Während viele Menschen noch schlafen oder sich auf andere Aktivitäten vorbereiten, kannst du das Wasser und die Stille geniessen. Zur Erfrischung gibts ein alkoholfreies Bier, zum Beispiel das neue Feldschlösschen Grapefruit 0,0 % – denn da steckt die Natur, die du draussen geniesst, schon drin.

10 Geisterstadt

Am Wochenende einen Platz auf der Sonnenterrasse zu erwischen, um ein alkoholfreies Bier zu trinken? In der Stadt unmöglich. Am See zu liegen und die Stille geniessen? Absolut unmöglich. Und wenn es regnet, wird die Shoppingtour zur Tortur. Wenn du dich jedoch frühmorgens auf die Socken machst, während die halbe Stadt noch schläft – gehört sie dir.