Von Dubai direkt nach Tokio! Kann die neue Lindt-Tafel mit Matcha und Erdbeeren den Dubai-Hype fortsetzen? Unser Host Chiara hat die exklusive Schoggi bereits getestet. Wie ihr die neuste Kreation schmeckt, erfährst du im Video weiter unten im Artikel.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Lindt

Es begann als viraler Tiktok-Trend und entwickelte sich innert kürzester Zeit zu einem Phänomen, an dem gefühlt niemand vorbeikam. In den sozialen Medien wurden wir vor anderthalb Jahren mit Videos überflutet, in denen Menschen massive Schoggi-Tafeln vor die Kamera hielten und sie mit einem lauten Knack brachen. Die Dubai-Schoggi, eine Kombination aus Schokolade, Pistaziencrème und Engelshaar, löste einen regelrechten Ausnahmezustand aus. Sie wurde zum Heiligen Gral für Food-Fans.

Wie aus dem Nichts standen Menschen plötzlich Schlange vor Geschäften, um eine der heissbegehrten Tafeln zu ergattern. Auch Lindt hatte eine eigene Variante der Dubai-Schoggi produziert. Die ersten 500 Tafeln waren innert dreier Stunden ausverkauft. Wer damals leer ausging, schaute in die Röhre oder musste auf Ricardo horrende Summen von bis zu 550 Franken hinblättern.

Nach Dubai folgt Tokio

Die Dubai-Schoggi war wortwörtlich in aller Munde. Doch nun zeichnet sich das nächste grosse Beben am Schokoladenhimmel ab. Lindt liefert die perfekte Fortsetzung und reist geschmacklich von der Wüste in die nächste Trend-Metropole: Tokio!

Die neue Schoggi im Geschmacktstest

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dass die Wahl auf die japanische Hauptstadt fällt, ist kein Zufall. Wir stecken mitten in einem regelrechten Japan-Boom. Einerseits als Reiseziel, aber auch bei Food, Fashion oder Anime. Alles, was aus dem Land der aufgehenden Sonne kommt, ist derzeit extrem angesagt. Mit der neuen Kreation Lindt Tokyo Style Chocolate Matcha Strawberry beweisen die Maîtres Chocolatiers einmal mehr ein goldenes Händchen für den Zeitgeist.

Mit Matcha und Erdbeeren

Die streng limitierte Tafel vereint cremige weisse Lindt-Schokolade mit hochwertigem Ceremonial Grade Matcha. Wo bei der Dubai-Schoggi das Engelshaar für den Crunch-Effekt sorgte, setzt Tokyo Style auf eine raffinierte Füllung aus fruchtigen Erdbeerstückchen und knusprig geröstetem Gen-Mai. Das ist Reis, der nach traditioneller japanischer Kunstfertigkeit geröstet wird. Klingt schon mal sehr vielversprechend – doch wie schmeckt die neue Lindt-Kreation? Unser Host Chiara hat den ultimativen Taste-Test gemacht. Wie ihr Urteil ausfällt, erfährst du oben im Video!

Sobald die ersten Videos der neuen Tokio-Schoggi viral gehen, dürften die Schlangen vor den Shops wieder wachsen. Wer den Hype wie vor anderthalb Jahren nicht verpassen will, sollte auch diesmal schnell sein. Der nächste Ausnahmezustand an der Schoggi-Front hat gerade erst begonnen.