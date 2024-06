Feldschlösschen Alkoholfrei – für jeden Geschmack

Probiere die köstlichen alkoholfreien Biere von Feldschlösschen und finde deinen Favoriten. Neben Feldschlösschen Alkoholfrei Lager führt Feldschlösschen seit 2018 auch Feldschlösschen Alkoholfrei Weizenfrisch isotonisch. Das Angebot wurde zudem um fruchtige alkoholfreie Biermischgetränke erweitert, wie Feldschlösschen Zitrone 0,0 % und Feldschlösschen Pfirsich 0,0 %. Mit Grapefruit 0,0 % erweitert Feldschlösschen 2024 sein Angebot und bietet damit noch mehr Auswahl.

Alkoholfreies Bier

• ist natürlich, erfrischend und durstlöschend

• überzeugt mit vollem Geschmack und ist somit die perfekte Alternative zum herkömmlichen Erfrischungsangebot

• sorgt für Abwechslung beim Essen, in der Freizeit und beim geselligen Beisammensein und

• passt auch in all jenen Momenten, in denen man bewusst auf Alkohol verzichten möchte.