Es gehört zum Sommer: das Grillieren. Doch was, wenn ich vegan oder vegetarisch bin? Kochbuchautor Claudio Del Principe hat einige Tipps, was du grillieren kannst, wenn du weder Fleisch noch Fisch isst.

Kochbuchautor Claudio Del Principe hat zehn Alternativen!

Claudio Del Principe

Ich sags mal kurz: auf jeden Fall echte Lebensmittel! Bloss nicht diese fiesen, industriell hergestellten Fleischimitate. Um ein Zitat von Karl Lagerfeld zu paraphrasieren: «Wer Fleischimitate konsumiert, hat die Kontrolle übers Kochen verloren.»

Hier zehn richtig gute, geschmackvolle und ehrliche Alternativen.

1 Pilzspiesse

Pilze haben viel Umami und bieten somit einen fleischig-vollmundigen Geschmack. Super sind Shiitake, Champignons oder Kräuterseitlinge. Gibt es in Bioqualität aus der Schweiz. Ganz oder in kleine Stücke wie japanische Yakitori-Spiesse aufstecken und während des Grillierens mit einer Mischung aus Sojasauce und Mirin bepinseln.

2 Zucchini

Zucchini längs in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Ungewürzt auf den Rost legen und beidseitig so lange braten, bis sich schöne Grillstreifen bilden. Kurz vor Ende mit Olivenöl bepinseln und salzen. Dann mit Knoblauch, Petersilie, Olivenöl, Essig und Pfeffer mischen. Mit Mozzarella, Pinienkernen oder gesalzenen Pistazien servieren.

3 Auberginen

Variante 1: Gleich wie Zucchinischeiben zubereiten.

Variante 2: Ganze Aubergine mehrmals einstechen, dann so lange rundum grillieren, bis die Haut schwarz ist. Längs aufschneiden und ausstreichen. Auberginen-Mus mit Naturejoghurt, Knoblauch, Salz, Pfeffer und Chili oder mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und klein geschnittenen Tomaten mischen.

4 Maiskolben

Unwiderstehlich saftig und geschmackvoll. Wichtig: Maiskolben zuerst 10 Minuten in Salzwasser vorkochen. Dann auf dem Grill rösten. Gegen Ende mit flüssiger Butter bepinseln und mit grobem Salz würzen.

5 Fenchel

Ich liebe es, Knollengemüse wie Fenchel oder Sellerie am Stück unter der Glut zu backen. Ohne Alufolie! Einfach mit der Glut zudecken und 30 bis 60 Minuten backen. Garprobe: mit einem Spiess anstechen. Äusserste Schicht abschälen. Mit Olivenöl, Essig und Salz würzen.

6 Kohlrabi

Wie Fenchel backen. Nur mit Butter und Fleur de Sel geniessen. Bombe!

7 Randen

Wie Fenchel backen. Salzen, pfeffern, mit Olivenöl und Balsamico würzen. Mit Naturjoghurt und Minze mischen.

8 Knollensellerie

Wie Fenchel backen. Schälen, salzen, pfeffern und mit Olivenöl beträufeln oder in Scheiben schneiden und mit nachfolgenden Peperoni kombinieren.

9 Peperoni

Peperoni werden besonders saftig und geschmackvoll, wenn sie am Stück geröstet werden. Kleine grüne oder rote Spitzpeperoni rundum grillieren, bis sie eine schöne Farbe haben. Mit Olivenöl beträufeln, salzen, geniessen. Grosse eckige Peperoni am Stück von allen Seiten rösten, bis die Haut schwarz ist. In eine Schüssel legen, zudecken und 5 Minuten warten, bis sie zusammenfallen. Dann lassen sie sich mühelos schälen. Entkernen, in Streifen reissen und mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und Olivenöl mischen. Nach Belieben mit Balsamico abschmecken.

10 Bruschetta

Sauerteigbrot oder ein anderes gutes Brot in 2 cm dicke Scheiben schneiden. Nur auf 1 Seite grillieren. Vorsicht: Nicht verkohlen lassen! Nach Belieben belegen. Zum Beispiel mit Tomaten, Burrata und Basilikum, mit Pesto, mit Peperoni, Pilzen oder Hummus aus Kichererbsen oder weissen Bohnen.