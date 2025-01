«Comfort Food» Diesen neuen Esstrend musst du kennen

In turbulenten Zeiten suchen viele Menschen Trost in einer vertrauten Quelle: Essen. Doch was steckt hinter dem Trend «Comfort Food», bei dem alle Nährwerttabellen in den Wind geschlagen werden, und welche Rezepte eignen sich als Seelentröster?

