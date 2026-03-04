So kommen Sportler ohne Shakes zu genug Protein

Wer sportliche Höchstleistungen erbringt, muss seine Muskeln mit ausreichend Protein versorgen. Doch wie decken Profis ihren enormen Eiweissbedarf im stressigen Alltag auf ausgewogene Weise? Ein Lieferdienst aus Basel liefert die Lösung.

Basler Duo von Eat Unique findet Marktlücke mit Prepared Meals

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Eat Unique

Diese Frage treibt viele Sportler um: Wie kann ich meinen hohen Proteinbedarf im stressigen Alltag decken? Zur Herausforderung wird das vor allem für all jene, die die Eiweisszufuhr nicht über Proteinpulver steuern möchten, sondern eine ausgewogene Ernährung bevorzugen. Und oft drängt sich hier eine Folgefrage auf: Was tun, wenn die Zeit fehlt, diese Menüs in Eigenregie zuzubereiten?

Auch Nils Stump (28) stand vor diesen Hürden. Der Zürcher Judoka baut in der Phase der Vorbereitung auf die Wettkampfsaison jeweils bis zu fünf Kilo Muskeln auf und ist in dieser Zeit auf besonders viel Protein angewiesen. Weil er aber nicht einfach reihenweise Eiweissshakes runterkippen möchte, suchte der Judo-Weltmeister von 2023 eine Alternative und stiess dabei auf das Angebot des Lieferdiensts Eat Unique. «Vor kurzem entdeckte ich die High-Protein-Meals aus der Küche von Sacha und Tobias Burger», erzählt er. «Die passen perfekt in meinen Ernährungsplan. Am liebsten mag ich Ghackets und Hörnli oder Thai-Curry.»

Unglücklicherweise hat sich Stump im Trainingslager in Japan das vordere rechte Kreuzband gerissen und befindet sich nun in der Regeneration. Auch in dieser Situation ist eine proteinreiche Ernährung hilfreich. Schliesslich lässt sich so dem gefürchteten Muskelabbau entgegenwirken.

Das Prinzip von Eat Unique funktioniert so, dass du mindestens vier Gerichte pro Woche bestellst, die jeweils am Dienstag oder Mittwoch geliefert werden. Die Menüs kosten alle fix 13.95 Franken und sind eine Woche im Kühlschrank haltbar. Du kannst die Zusammensetzung der Menüs jede Woche neu definieren. Gut zu wissen: Angaben zu Kalorien, Proteingehalt und Kohlenhydratanteil helfen bei der Ernährungsplanung.

Ein Hit bei Fussballern und Fitnessfans

Die beiden Basler Cousins Sacha und Tobias Burger fokussieren seit rund vier Jahren auf Prepared Meals, also hochwertige Fertiggerichte mit frischen Zutaten. Die Gerichte sind auf ihrer Website nach Ernährungsgewohnheiten und -zielen unterteilt. Fast 30 Optionen für Bedürfnisse von gluten- oder laktosefreier Kost über vegane Speisen bis zu Low-Carb-Menüs finden sich im Sortiment.

Ein weiterer Fokus liegt auf Gerichten für den Muskelaufbau, die schnell zum Hit bei Sportlerinnen und Sportlern avancierten: Nebst Judostar Nils Stump schwören auch die Schweizer Topboxerin Ana Milisic, das Team der GC-Frauen sowie die Spielerinnen und Spieler des FC Basel auf die proteinreiche Kost. Dazu kommen zahlreiche Hobbysportler und Fitnessfans.

«Leistung entsteht nicht nur auf dem Platz – sie beginnt bereits bei der richtigen Ernährung», schrieb der FCB kürzlich auf Linkedin. «Mit Eat Unique setzt der FCB auf einen Partner, der mit frischen, nährstoffoptimierten Mahlzeiten und individuellen Konzepten unsere Spieler dabei unterstützt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.»

Geschmack und Schweizer Herkunft sind Trumpf

Wichtig sind den Machern der Bestellplattform aber nicht nur die Nährwerte, sondern auch der Geschmack. So wurde das Fitnessklassikertrio Poulet, Reis und Brokkoli neu und mit viel mehr Liebe als gewöhnlich interpretiert. Die restliche Auswahl bietet eine breite Vielfalt. Nebst Dauerbrennern wie Älplermagronen sind unter den Muskelaufbaugerichten, die alle einen Proteingehalt von 35 bis 40 Gramm pro Portion aufweisen, zum Beispiel Beef Szechuan, Lachsnudeln oder Tagliatelle Bolognese zu finden.

Und: Bei all ihren Speisen ist den Burger-Cousins, die in einer Gastro-Familie gross geworden sind, die Herkunft der Zutaten wichtig. Sie verwenden einen Grossteil der Gemüse und Milchprodukte aus der Region, das Fleisch stammt ohne Ausnahme aus Schweizer Produktion.

Ausserdem setzen die Eat-Unique-Macher auf eine besonders frische Zubereitungsart: Nach dem Kochen wird das Essen schnellstmöglich auf drei Grad heruntergekühlt und unter Schutzatmosphäre luftdicht verschweisst. Damit unterscheiden sich die beiden Firmengründer von vielen anderen in der Branche, die zumeist auf Pasteurisieren, Tiefkühlen oder das Verwenden von Konservierungsstoffen setzen.

Auf diese Weise sind die bestellten Menüs bis zu einer Woche haltbar, weshalb Kundinnen und Kunden auch gleich für eine ganze Woche ordern können. Parat sind die Mahlzeiten nach drei Minuten in der Pfanne oder in der Mikrowelle.