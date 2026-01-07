Schnell, frisch und ausgewogen essen vom Lieferdienst: Mit diesem Konzept starten Sacha und Tobias Burger aus Basel durch – und punkten damit auch bei namhaften Spitzensportlerinnen und -sportlern wie zum Beispiel bei Judoka Nils Stump.

Darum gehts Basler Duo findet Marktlücke mit Prepared Meals

Eat Unique liefert an alle, die sich gesund ernähren wollen

Alle Gerichte haben mindestens 25 Gramm Protein, die Muskelaufbaukategorie sogar 35 Gramm und mehr

Nils Stump steht im Kraftraum und wuchtet eine Langhantel in die Höhe. Der Zürcher Judoka bereitet sich auf die kommende Saison vor, mit der WM in Baku als grossem Höhepunkt. Aktuell befindet sich der Weltmeister von 2023 in der Aufbauphase. Das gilt auch in Sachen Gewicht: Fünf Kilo Muskeln will Stump draufpacken und braucht dafür ordentlich Eiweiss.

Damit er nicht einfach Proteinshakes herunterkippt, setzt der Sportler auf die eiweissreichen Menüs des Lieferdiensts Eat Unique. «Für mich ist es in dieser Phase wichtig, dass ich viel Protein zu mir nehme», so der 28-Jährige. «Und vor kurzem entdeckte ich die High-Protein-Meals aus der Küche von Sacha und Tobias Burger. Die passen perfekt in meinen Ernährungsplan. Am liebsten mag ich Ghackets und Hörnli oder Thai-Curry.»

Dank Prepared Meals eine Marktlücke gefunden

Seit rund vier Jahren fokussieren sich die beiden Basler Cousins auf Prepared Meals, also hochwertige Fertiggerichte mit frischen Zutaten. Und haben damit einen Hit gelandet: «Wir stellten fest, dass es hierzulande im Gegensatz zu Ländern wie den USA, Grossbritannien oder den Niederlanden keine grossen Player für Prepared Meals gibt», sagt Sacha Burger dazu. «So entstand die Idee, den Menschen in der Schweiz die Möglichkeit zu geben, sich jederzeit gesund und geschmackvoll ernähren zu können.»

Für 2026 haben die beiden Gründer ihr Angebot optimiert – mit einer neuen Website, die die nach Ernährungsgewohnheiten und -zielen unterteilten Menüs darstellt und die jeweiligen Nährwerte angibt. Fast 30 Optionen für Bedürfnisse wie gluten- oder laktosefreie Kost über vegane Speisen bis hin zu Low-Carb-Menüs finden sich im Sortiment.

Fussballstars und Fitnessanhänger als Fans

Dank dem weiteren Fokus auf Gerichte für den Muskelaufbau ist Eat Unique besonders bei Sportlerinnen und Sportlern hoch im Kurs. Nebst Judostar Nils Stump schwören auch die Schweizer Topboxerin Ana Milisic, das Team der GC-Frauen sowie die Spielerinnen und Spieler des FC Basel auf die proteinreiche Kost, dazu kommen zahlreiche Hobbysportler und Fitnessfans.

«Leistung entsteht nicht nur auf dem Platz – sie beginnt bereits bei der richtigen Ernährung», schrieb der FCB kürzlich auf Linkedin. «Mit Eat Unique setzt der FCB auf einen Partner, der mit frischen, nährstoffoptimierten Mahlzeiten und individuellen Konzepten unsere Spieler dabei unterstützt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.»

Geschmack und Schweizer Herkunft sind Trumpf

Wichtig sind den Machern der Bestellplattform aber nicht nur die Nährwerte, sondern auch der Geschmack. Das Angebot hat denn auch nichts mit dem Fitnessklischeetrio Poulet, Reis und Broccoli gemein, sondern bietet eine geschmacklich breite Vielfalt und weist einen Proteingehalt von 35 bis 40 Gramm pro Portion auf. Unter den Muskelaufbaugerichten finden sich nebst Klassikern wie Älplermagronen auch Beef Szechuan, gefülltes Hacktätschli oder Poulet Caprese mit Erbsenpüree.

Und: Bei all ihren Speisen ist den Burger-Cousins, die in einer Gastro-Familie gross geworden sind, die Herkunft der Zutaten wichtig. Sie verwenden einen grossen Anteil Gemüse und Milchprodukten aus der Region, das Fleisch stammt ohne Ausnahme aus Schweizer Produktion.

Frisch, schnell und günstig Das Prinzip von Eat Unique funktioniert so, dass du mindestens vier Gerichte pro Woche bestellst, die jeweils am Dienstag oder Mittwoch geliefert werden. Die Menüs kosten alle fix 13.95 Franken und sind eine Woche im Kühlschrank haltbar. Du kannst die Zusammensetzung der Menüs jede Woche neu definieren. Gut zu wissen: Angaben zu Kalorien, Proteingehalt und Kohlenhydratanteil helfen bei der Ernährungsplanung.

Ausserdem setzen die Eat-Unique-Macher auf eine besonders frische Zubereitungsart: Nach dem Kochen wird das Essen schnellstmöglich auf drei Grad heruntergekühlt und unter Schutzatmosphäre luftdicht verschweisst. Damit unterscheiden sich die beiden Firmengründer von vielen anderen in der Branche, die zumeist auf Pasteurisieren, Tiefkühlen oder das Verwenden von Konservierungsstoffen setzen.

Auf diese Weise sind die bestellten Menüs bis zu einer Woche haltbar, weshalb Kundinnen und Kunden auch gleich für eine ganze Woche bestellen können. Parat sind die Mahlzeiten nach drei Minuten in der Pfanne oder in der Mikrowelle.