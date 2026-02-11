Me-Time, Home-Spa, Self-Care sind wohltuende Hobbys. Gerne steht man da auch mal länger und ein wenig öfters unter der Dusche. Aber das ist angeblich gar nicht mal so gut.

Nach 5-10 Minuten Duschen sollte der Wasserhahn abgestellt werden

Das heisse Wasser prasselt übers Gesicht. Der Dampf beschlägt Spiegel und Fenster. Am liebsten würde man dieses Ritual stundenlang weiterziehen. Doch so schön und entspannend es auch ist, ewig sollten wir uns nicht in der Dusche aufhalten. Oder zumindest diese sieben Dinge beachten, die wir dort bisher falsch gemacht haben.

1 Zu heiss und zu lange

Es mag wohl das angenehmste ever (!) sein, aber zu warmes Wasser entfernt die natürlichen Körperfette der Haut und trocknet sie deswegen aus. Je länger, desto schlimmer. Lauwarmes Wasser ist daher eher zu empfehlen. Und, auch wenn das Aufhören schwerfällt, nach fünf bis zehn Minuten sind wir gründlich durchgeputzt und sollten den Hahn abdrehen.

2 Den ganzen Körper einseifen

Das Austrocknen der Haut ist auch hier ein Thema. Deshalb: Sich mit dem Einseifen lieber nur auf die fettigen und geruchsbildenden Stellen des Körpers beschränken. Heisst: Gesicht, Achselhöhlen, Gesäss und Füsse.

3 Den Duschschwamm selten auswechseln

Duschlappen oder -schwämme sind wahre Bakterien-Hotspots und können Hauterkrankungen verursachen. Daher sollten die Lappen zum Trocknen aus der Dusche genommen werden. Und ganz wichtig: Öfter mal bei mindestens 60 Grad waschen.

4 Parfümiertes Duschgel brauchen

Duschgels mit künstlichen Duftstoffen entziehen unserer Haut oft Feuchtigkeit, was zu Juckreiz und schuppiger Haut führen kann. Also lieber zu einem parfümfreien Duschgel greifen.

5 Sich unter der Dusche rasieren

Obwohl das ganz praktisch ist, sollten wir uns nicht unter der Dusche rasieren. Denn dabei werden die Klingen stumpf, was wiederum Rötungen und Reizungen zur Folge haben kann.

6 Zu viel Shampoo und Conditioner verwenden

Erstens: Das Shampoo gehört nur an den Haaransatz, in die Längen wird der Conditioner einmassiert. Und das Shampoo darf gerne mit etwas Wasser verdünnt werden. Einerseits ist es so für die Haare schonender, anderseits spart man an Shampoo.

7 Trocken rubbeln

Wenn das Wasser abgestellt ist, neigen wir dazu, uns gleich mit dem Handtuch trocken zu rubbeln. Die feuchte Haut ist aber sehr empfindlich. Besser ist, man tupft sich sanft trocken.