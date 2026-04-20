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Abstellschuppen wird zum Tiny House
Aussen pfui, innen hui
Abstellschuppen wird zum charmanten Tiny House
Rund ein Jahr lang hat der Schotte Patchy ein Haus umgebaut, das 50 Jahre lang leer stand. Der Umbau hat ihn knapp 170’000 Franken gekostet.
Publiziert: 10:30 Uhr
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