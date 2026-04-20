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Aussen pfui, innen hui
Abstellschuppen wird zum charmanten Tiny House

Rund ein Jahr lang hat der Schotte Patchy ein Haus umgebaut, das 50 Jahre lang leer stand. Der Umbau hat ihn knapp 170’000 Franken gekostet.
Publiziert: 10:30 Uhr
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Wohnen und Umbauen
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