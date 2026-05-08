Die Fruchtfliegen sind wieder unterwegs. Sie schwirren durch die Küche, umlagern den Früchtekorb und vermehren sich schnell zu einer regelrechten Plage. Mit diesen Tipps wird man die lästigen Insekten los.

Fruchtfliegen sind richtig nervig. Vor allem während der hohen Temperaturen schwirren sie um Früchte herum und nehmen den Mülleimer in Beschlag. Sie vermehren sich sehr schnell. Das bedeutet: Man muss eine schnelle und effektive Lösung finden.

Das sind die 5 Methoden, um die lästigen Fruchtfliegen loszuwerden





1 Essig als Wunderwaffe

Wasser mit Spülmittel und Essig in einer Schale vermischen. Diesem Geruch können sie nicht widerstehen. Gierig fliegen sie zur Mischung und versuchen ranzukommen. Durch das Spülmittel verliert das Wasser seine Oberflächenspannung und die Fruchtfliegen gehen bei dem Kontakt mit dem «Cocktail» unter.

2 Mit Rotwein

Rotwein in ein Glas einschenken und mit Frischfolie bedecken. Mit einem Gummi fixieren, damit die Folie gespannt ist. Mit einem Holzstäbchen in der Folie Löcher machen. Durch diese Öffnungen gelangen die Fliegen zwar ins Glas rein, aber nicht mehr heraus.

3 Fruchtfliegen lebend einfangen

Einfach eine Bananenschale in Plastiktüte legen und die Tüte öffnen. Die Viecher werden in die Falle fliegen. Am nächsten Tag kann man die Tüte rausstellen und die Fliegen frei lassen.

4 Der Föhn als Waffe

Diese Methode ist nicht so sanft, aber äusserst effektiv. Den Föhn anschalten und ganz in der Nähe halten. Mit der Rückseite auf die Fruchtfliegen halten: Die Ventilatoren saugen die Viecher an und verbrennen sie.

5 Regelmässig den Müll entsorgen

Der Mülleimer ist ein richtiges Paradies für Fruchtfliegen, vor allem im Sommer. Daher muss man den Müll insbesondere mit den Obstresten so schnell wie möglich entsorgen.