Am Mittwochmorgen griff eine mutmasslich geistig verwirrte Frau im Bereich Hallenstrasse/Bahnhofstrasse mehrere Personen mit einer Stichwaffe an. Verletzt wurde niemand.

Frau greift Menschen mit Stichwaffe an – Festnahme

Polizeieinsatz in Oberwil BL

Verletzt wurde niemand bei dem Angriff. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Johannes Hillig Redaktor News

Bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft gingen am Mittwoch gegen 9 Uhr diverse Meldungen ein, wonach eine mutmasslich geistig verwirrte Person mehrere Personen mit einer Stichwaffe bedroht und angegriffen habe. Die sofort ausgerückten Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft konnten die Frau beim Kiosk an der Bahnhofstrasse feststellen.

In der Folge widersetzte sich die Frau den Anordnungen der Einsatzkräfte. Sie konnte in der Folge durch den Einsatz eines Destabilisierungsgerätes angehalten und festgenommen werden. Bei dem Angriff wurde niemand verletzt. Die Frau wurde in eine medizinische Einrichtung gebracht.