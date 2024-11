In Muttenz und Lausen kam es am 6. November 2024 zu mehreren Raubüberfällen. Die Polizei konnte sechs Verdächtige festnehmen, darunter fünf Jugendliche und ein Erwachsener. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Polizei schnappt Teenie-Bande in weissem BMW

Die Polizei konnte einer Teenie-Bande das Handwerk legen. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Auf einen Blick Sechs Personen nach Raubüberfällen festgenommen, Polizei sucht Zeugen

Fünf Jugendliche und ein Erwachsener festgenommen, Drogentest positiv

Fünf Jugendliche und ein Erwachsener festgenommen, Drogentest positiv

Vier Raubüberfälle zwischen 21.15 und 22.55 Uhr

Am Mittwochabend ereigneten sich in Muttenz und Lausen zwischen 21.15 Uhr und 22.55 Uhr mehrere Raubüberfälle. Die Polizei Basel-Landschaft konnte sechs mutmassliche Täter festnehmen und sucht nun nach Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Basel-Landschaft wurden vier Personen in Muttenz und Lausen von den Tätern plötzlich angegriffen.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte gegen 23 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug, ein weisser BMW, gestoppt und die Insassen kontrolliert werden. Im Auto befanden sich sechs Personen, die unter dringendem Verdacht stehen, an den Überfällen beteiligt gewesen zu sein.

Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Basel-Landschaft berichtet, dass es sich bei den Verdächtigen um fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sowie einen 18-jährigen Erwachsenen handelt. Die Nationalitäten der Verdächtigen sind Kosovo, Türkei und Schweiz. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer des Fahrzeugs verlief positiv. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft und die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft haben entsprechende Verfahren gegen die Beschuldigten eingeleitet und sie in Untersuchungshaft genommen.

Die Polizei Basel-Landschaft, die Jugendanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.