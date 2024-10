Schweiz behält ihre vier Drei-Sterne-Restaurants

Guide Michelin zeichnet 2024 in der Schweiz insgesamt 136 Restaurants mit Sternen aus. Die vier bereits bisher mit drei Sternen ausgezeichneten Restaurants behalten die Auszeichnung. Zwei neue Restaurants in der Deutschschweiz erhalten zwei Sterne.

Die Schweiz behält ihre Drei-Sterne-Restaurants. Im Bild (v.l.n.r.): Die Küchenchefs Andreas Caminada und Marcel Skbba, Sven Wasmer, Franck Giovannini und Peter Knog bei der Zeremonie. Foto: VALENTIN FLAURAUD

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Darunter ist einerseits das zum Mandarin Oriental Palace-Hotel in Luzern gehörende «Collonade» und andererseits das «The Counter» im Zürcher Hauptbahnhof.

Die Schweizer Gastronomie weise seit Jahren ein «solides Niveau» auf, sagte Gwendal Poullennec, der internationale Direktor von Guide Michelin, am Montag bei der Zeremonie in der Schweizer Hotelfachschule in Lausanne (EHL). «Von den 136 Restaurants, die in dieser Auswahl mit Sternen ausgezeichnet wurden, haben 107 einen Stern, 25 zwei Sterne und vier drei Sterne erhalten», wird Poullennec in einer Mitteilung von Guide Michelin zitiert.

Im vergangenen Jahr waren noch 138 Gastronomiebetriebe in der Schweiz mit mindestens einem Guide Michelin-Stern ausgezeichnet worden.