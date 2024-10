Rafael Nadal hat das wohl letzte Aufeinandertreffen mit seinem Dauerrivalen Novak Djokovic verloren. Im Spiel um Platz drei bei dem «Six Kings Slam» in Saudi-Arabien unterliegt der Spanier 2:6, 6:7 (5:7).

AFP Agence France Presse

Das Duell der beiden Altstars Rafael Nadal (38) und Novak Djokovic (37) beim Showevent in der Wüste hatte der Spanier zuvor als «nostalgische Angelegenheit» bezeichnet. Am Ende geht er in zwei Sätzen als Verlierer vom Platz. «Danke für alle Momente, die wir auf dem Platz geteilt haben, es war eine tolle Rivalität», sagt Nadal Richtung Djokovic: «Du hast mich über meine Grenzen hinaus getrieben. Ohne dich wäre ich nicht der Spieler geworden, der ich bin.»

Das Duell geht Nadal mit dem von ihm gewohnten Ehrgeiz an. Nach gewonnenen Punkten jubelt er häufig lautstark Richtung Publikum, im zweiten Satz wehrt er einen Matchball bei Aufschlag Djokovic ab und holt sich kurz darauf das Spiel zum 5:5. Im Tiebreak muss sich der Sandplatzkönig dann aber geschlagen geben.

Nach dem Davis-Cup-Finale im nächsten Monat in Malaga beendet Nadal seine Karriere und wird Botschafter des saudischen Tennisverbands. Das Endspiel um kolportierte sechs Millionen Dollar spielen am Samstagabend der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) und Carlos Alcaraz aus Spanien.