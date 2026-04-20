Die Fondation Beyeler begrüsst diese Woche ihren 10-millionensten Gast. Zur Feier dieses Meilensteins verlosen wir eine Reise für zwei Personen nach Aix-en-Provence, wo man auf den Spuren von Paul Cezanne wandeln kann.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

In dieser Woche erreicht die Fondation Beyeler einen bedeutenden Meilenstein und begrüsst ihren 10’000’000sten Gast seit ihrer Eröffnung. Seit beinahe drei Jahrzehnten präsentiert eines der beliebtesten Kunstmuseen der Schweiz hochkarätige Ausstellungen renommierter Künstlerinnen und Künstler sowie eine permanente Sammlung herausragender Werke.

Noch bis zum 25. Mai widmet sich die Fondation Beyeler der Ausstellung «Cezanne». Sie zeigt rund 80 Werke aus der späten Zeit von Paul Cezanne (1839–1906), einem Pionier der modernen Kunst. Die Ausstellung konzentriert sich auf die letzte und bedeutendste Phase im Schaffen des französischen Künstlers. Dazu gehören geheimnisvolle Porträts und Bilder von Badenden, Landschaften der Provence sowie von seinem Lieblingsberg, dem Montagne Sainte-Victoire. In dieser Phase entwickelt Cezanne seine revolutionäre Malweise, löst sich von Regeln wie der Zentralperspektive und der genauen Körperdarstellung und prägt so entscheidend die moderne Kunst.

Zur Feier des 10’000’000sten Besuchers der Fondation Beyeler kannst du exklusiv bei Blick eine Reise mit dem Zug in der ersten Klasse nach Aix-en-Provence inklusive zwei Hotelübernachtungen für zwei Personen gewinnen. Die Stadt im Süden Frankreichs ist eng mit dem Leben und den Werken von Cezanne verbunden. Dort wandelt man eindrucksvoll auf den Spuren des Künstlers, mit einem Besuch seines Alteliers, seines Anwesens «Bastide du Jas de Bouffan» oder des Musée Granet – aber auch bei einem Spaziergang hinauf zum Jardin de peintres.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 26. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.