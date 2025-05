Wie geht Frieden? Begegnungen helfen, insbesondere zwischen jungen Menschen. Zwei Teenager aus Israel und Gaza gehen ein Jahr lang in Liechtenstein in dieselbe Schule – und freunden sich an.

Sie lebten nur rund 60 Kilometer voneinander entfernt. Dennoch bestand kaum eine Chance, dass sich Yahli* und Aizen* jemals treffen. Wenn man von ihrem Zuhause, der Stadt Rischon LeZion südlich von Tel Aviv, in seine Heimat Gaza-Stadt möchte, heisst es bei Google Maps: «Offenbar konnte kein Weg dorthin gefunden werden.»

Einen gemeinsamen Weg gibt es im Nahostkonflikt schon seit über einem Jahrhundert nicht. Zuletzt eskalierte die Situation am 7. Oktober 2023: Der Anschlag der Hamas führte zu einem Krieg zwischen Israel und Gaza. Dieser Krieg ist der Grund, warum Yahli und Aizen weg von zu Hause sind. Warum sie jetzt nebeneinandersitzen und von der Landschaft schwärmen. Hier sei es so schön, so grün, so ruhig – das sei der grösste Unterschied zu ihrem Zuhause.