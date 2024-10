Winter Arc fordert strikte Selbstoptimierung in den Wintermonaten. Statt sich gemütlich einzukuscheln, soll man früh aufstehen, Sport treiben und auf Ablenkungen verzichten, um gestärkt ins neue Jahr zu starten. Kritische Stimmen und Parodien begleiten den Trend.

Tiktok-Trend will dir die Weihnachtszeit vermiesen

Tiktok-Trend will dir die Weihnachtszeit vermiesen

Durch die US-amerikanische Tiktokerin Carly Berges ging der Winter-Arc-Trend Anfang Oktober viral. 1/7

Kurz zusammengefasst Winter Arc hat strikte Regeln und fördert Fokus und inneres Wachstum

Tiktok-Video von Carly Berges erreichte 4,4 Mio. Aufrufe

Fast Food ist tabu, proteinreiche Ernährung wird empfohlen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ravena Frommelt Praktikantin Gesellschaft

Der 1. Oktober ist der neue 1. Januar. Zumindest, wenn es nach dem Trend Winter Arc (zu Deutsch: Winterbogen) geht. Das letzte Quartal des Jahres ist für bekannte Tiktoker der perfekte Zeitpunkt, die Selbstoptimierung für 2025 zu starten. Fünf Fragen und Antworten zu Winter Arc.

Worum geht es bei Winter Arc?

Grob gesagt: um Selbstoptimierung und persönliches Wachstum in den Wintermonaten. Die guten Vorsätze, die üblicherweise zum Jahreswechsel gehören, sollen Selbstoptimierungswillige bereits Anfang Oktober des alten Jahres angehen. Statt sich träge zu Hause einzukuscheln, sollen sie das letzte Quartal des Jahres nutzen, um die eigenen Ziele zu fokussieren. Um, wie die britische Zeitung «The Guardian» schreibt, «besser, gestählter und voll optimiert» ins Jahr 2025 zu starten.

Was bedeutet Winter Arc?

Der Begriff «Arc» für «Bogen» bezieht sich auf die Erzähltheorie. Er bezeichnet den zusammenhängenden Handlungsstrang, in dem sich eine Figur oder eine Geschichte entwickelt. Ein Erzählbogen hat einen klaren Anfang, eine Mitte und ein Ende. Mit dem «Winterbogen» ist also die persönliche Entwicklungsgeschichte in den Monaten Oktober bis Januar gemeint: Der Anfang ist die Etablierung der neuen Routinen, die Mitte die zunehmende Intensität und Disziplin und das belohnende Ende das neue, optimierte Selbst.

Wer hat den Trend losgetreten?

Viral ging der Winter-Arc-Trend Anfang Oktober durch ein Video der US-amerikanischen Tiktokerin Carly Berges: In viereinhalb Minuten erklärt sie, wofür der Winter Arc gut ist und wie sie die kommenden drei Monate gestalten wird. Innerhalb kürzester Zeit hatte das Video der 27-jährigen Selbstoptimierungs-Influencerin 4,4 Millionen Aufrufe und fand zahlreiche Nachahmer wie den Gym-Influencer Wissam Nabulsi aus Florida, der 1,2 Millionen Follower zählt.

Was gehört alles zum Winter Arc?

Die Challenge ist nichts für Langschläfer und Menschen, die sich im Herbst vor Netflix einkuscheln und Zimtsterne naschen wollen. Beim Winter Arc geht es um das strikte Einhalten von Regeln, wie das tägliche frühe Aufstehen, um Sport zu treiben. Fast Food ist tabu – wer dem Trend folgt, soll sich möglichst proteinreich ernähren und seine Mahlzeiten akribisch planen. Sowohl Social Media (Ablenkung!) als auch reale Begegnungen mit Menschen (Störfaktoren!) sollen Anhängerinnen und Anhänger des Trends meiden. Tagebuchschreiben ist jetzt wichtiger als Treffen mit Familie und Freunden. Einige Influencer empfehlen, auf Filme wie auch aufs Masturbieren zu verzichten, dafür aber täglich zu lesen – wie Carly Berges mit vier Büchern in drei Monaten –, um sich weiterzubilden. Der Fokus soll darauf liegen, eine neue Fähigkeit zu erlernen.

Wie sind die Reaktionen?

Den zahlreichen Kommentaren unter TikTok-Videos zum Thema nach zu urteilen, nehmen Tausende die freudlose Herausforderung ernst. Allerdings finden sich im Netz auch Video-Parodien und viele kritische Kommentare zum Winter Arc. Manchmal ist nicht ganz klar, wo beim polarisierenden Winter-Arc-Trend der Ernst aufhört und die Parodie anfängt.