Stöcke sind nicht nur für Kinder! Der Instagram-Account Official Stick Reviews hat 1,7 Millionen Follower und zeigt, wie Erwachsene aus aller Welt ihre gefundenen Stöcke bewerten und präsentieren. Ein Buch ist bereits in Planung.

1/5 Ein Stecken mit magischen Eigenschaften? Die Hand des Teufels? Darüber diskutiert die Stick Nation.

Der Hund kommt mit seinen Besitzern bei uns an, springt mit zwei Sätzen die Treppe zum Eingang hoch und schnappt sich den Stock, der seit einem Spaziergang im eisig-nebligen Wald vor unserer Tür lehnt. Knack! Das trockene Holz zerbröselt in seinem Fang, fällt zermalmt auf den Boden. Ich lache, sage übertrieben theatralisch: «He, mein Stecken!», meine es aber genau so. Mein Stecken!

Natürlich würde ich nicht zugeben, dass ich echt betrübt bin. Stecken – das ist doch was für Kinder, nicht wahr? Kein Spaziergang, von dem ein Kind nicht einen Stock mit nach Hause bringt. Am Waldrand liegen lassen? Sicher nicht! Schliesslich hat es ihn nun schon eine Weile getragen und ist ihm verbunden. Oft sind diese Holzstücke nicht schlichte, gerade gewachsene Äste, sondern sehen Schwertern gleich oder Gewehren. Oder sie haben verschlungene Rillen, sichtbar auf dem glatten Holz unter der abgefallenen Rinde.

Eine neue Nation: die «Stick Nation»

Nun beweist aber eine rasant wachsende Onlinecommunity, dass Stecken keineswegs Kinderkram sind. Auch Erwachsene lieben sie. Für viele Menschen, die den Account Official Stick Reviews (deutsch: Offizielle Stock-Bewertungen) auf Instagram entdecken, eine Erleichterung. «I found my tribe!», schreibt eine Frau. Sie hat ihre Sippe, ihren Stamm gefunden. Bezeichnenderweise nennt sich die Community «Stick Nation», Stock-Nation.

Innert zwei Tagen sammelte dieses Foto eines schwertähnlichen Steckens 350'000 Likes und 2000 Kommentare.

Am Anfang des Accounts, dem aktuell 1,7 Millionen User folgen, stand ein Herumgeblödel auf einer Wanderung. Einer hatte einen Stock gefunden, fing an, seine Haptik, seine Form zu loben, ihn zu beschreiben wie eine Skulptur oder eine kostbare Antiquität. Die anderen lachten, taten es ihm dann gleich und merkten: Diese Stecken zu halten, sie anzuschauen und sie zu bewerten, macht Freude.

Bald darauf, im Sommer 2023, entstand Official Stick Reviews. So erzählten es die beiden Gründer, die beiden US-Amerikaner Boone Hogg und Logan Jugler, beide Anfang 30, im vergangenen Frühling der «New York Times».

Stecken-Fans gibt es auf dem ganzen Globus

Wer auf den Account stösst, ist rasch fasziniert. Menschen aus aller Welt schicken täglich Dutzende von Videos oder Fotos mit Stockbeschreibungen an Official Stick Reviews, eine Auswahl erscheint auf dem Account.

Da ist der junge Mann aus Taiwan, der mit ein paar Kampfmoves zeigt, wie sich sein langer, schmaler Stock gut herumschwingen lässt. 7 von 10 Punkten gibt er ihm. Da sind Luis und Marcia aus Portugal, die einen Stock gefunden haben, der die Form einer Axt hat – und auch als Werkzeug taugt, wie sie demonstrieren. Da ist die Frau, die am Strand in Neuseeland einen Stock gefunden hat, dessen Spitze Vogelkopf-Form hat und der sich «wunderbar eignet, um jemanden zu verhexen».

Das Wanderduo aus der Schweiz beschreibt seine Stecken in wenigen Worten.

Oder die beiden Romands, die beim Wandern in den Schweizer Alpen Stöcke gefunden haben, die sie der Stick Nation präsentieren: Seiner ist «goofy», da er gebogen ist am einen Ende, aber spitz am anderen – perfekt, um eine Wurst aufzuspiessen. Und ihrer ist in der Mitte gekrümmt, «ich mag ihn», sagt sie.

In der Kommentarspalte gibts für die Stöcke Lob aus allen Ecken der Welt. Einige vergeben eigene Punkte für das präsentierte Exemplar, andere äussern sich anerkennend. Ein junger Mann aus Thailand schreibt: «Sorry, Stick Nation, ich habe keinen Stock, und ich verstehe nicht so viel, aber es macht mich sehr glücklich, zu sehen, dass Menschen solch simple Dinge schätzen.»

Content mit Wohlfühlcharakter

Das trifft es wohl auf den Punkt – und zeigt die Kraft von Social-Media-Kanälen mit positiven Inhalten. Mit dem Hashtag #wholesome (gesund, wohltuend) versehen, versprechen Millionen von Beiträgen auf Instagram und Tiktok Inhalte mit Wohlfühlfaktor. Hier gibts viel Tier-Content, süsse Babys, Einrichtungstipps, Kochvideos oder Liebesgeschichten, aber ganz bestimmt keine schlechten Nachrichten oder Hasskommentare.

So bilden diese Inhalte ein Gegengewicht und bieten quasi einen «kuscheligen Rückzugsort im Internet», wie es «Glamour» nennt. Zwar sind die Beiträge von Official Stick Reviews nicht explizit mit dem Wholesome-Hashtag versehen, sind aber ebenso herzerwärmend und positiv.

Kontroverse um Buchvertrag

Im Juli verkündeten Hogg und Jugler grosse News: Soeben hätten sie einen Vertrag abgeschlossen mit dem renommierten Verlag Penguin Random House: «Wir machen ein Buch!» Die Community ist nun aufgefordert, Stock-Bilder für das Buch einzusenden.

Doch die News stösst nicht nur auf Begeisterung. Ein Kommentar lautet: «Bitte weigert euch, Schönheit zu monetarisieren. Stöcke sind die letzte kostenlose universelle Schönheit, die der Menschheit zur Verfügung steht.» Ähnlich dieser Kommentar: «Warum braucht Stick Nation ein Buch? Geld zerstört alles.»

Ich selbst werde das Buch auch nicht kaufen. Doch meinen nächsten Stecken werde ich selbstbewusst aus dem Wald heimtragen und vor der Tür in die Ecke stellen.