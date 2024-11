So vermasselst du das erste Date!

Vorsicht beim ersten Date: Über Politik oder Religion spricht man lieber nicht. Foto: Getty Images 1/6

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Politik? Lieber nicht beim ersten Date! Laut einer Umfrage von Parship.ch sind politische Diskussionen für viele Schweizer Singles ein absolutes No-go. Vor allem Frauen finden das Thema heikel: Jede Dritte möchte bei einem ersten Treffen keine Debatte über Politik führen.

Auch die Flüchtlingskrise, Einwanderung und globale Konflikte wie die Kriege in Nahost und der Ukraine kommen bei etwa einem Viertel der Befragten schlecht an. Wer über den amerikanischen Wahlkampfkandidaten Donald Trump diskutieren will, landet damit bei 17 Prozent der Singles im Fettnapf.

Getoppt wird die Liste der No-gos fürs Kennenlernen nur noch mit Gesprächen über Religion und Sekten: Bei 36 Prozent der Männer und 40 Prozent der Frauen ist das ganz oben auf der Liste der Themen, die für ein erstes Date zu kontrovers sind. Gleich darauf folgen Gender-Thematiken und Feminismus; dieses Thema finden Männer (33 Prozent) noch etwas unpassender als Frauen (31 Prozent). Auch Polyamorie und Seitensprünge gelten als schwierig – damit treibt man Frauen (34 Prozent) deutlich schneller in die Flucht als Männer (23 prozent).

Deutlich entspannter sind bei solchen Themen die unter 30-Jährigen: Lediglich 18 Prozent der Befragten finden ein Gespräch darüber zu kontrovers für das erste Kennenlernen, bei den über 30-Jährigen ist es jede und jeder Dritte.

Positiv Punkten? Bloss nicht mit Trump!

Wer beim ersten Kennenlernen eine entspannte Atmosphäre schaffen will, verzichtet auf hitzige Debatten und fokussiert lieber auf Gemeinsamkeiten. «Ein erstes Date ist eine Möglichkeit, eine Grundlage für eine Beziehung zu schaffen, und die Wahl der Gesprächsthemen spielt hierbei eine entscheidende Rolle», betont Parship-Psychologin Dania Schiftan. «Während kontroverse Themen leichter zu Meinungsverschiedenheiten führen können, sind gemeinsame Interessen eine ideale Basis, um eine Verbindung aufzubauen.»

So stehen laut der Umfrage Hobbys und gemeinsame Interessen ganz oben auf der Themenliste – 61 Prozent der Befragten setzen darauf, gerade die über 40-jährigen Singles schätzen den Austausch über Gemeinsamkeiten. Die Jüngeren können sich eher für Gespräche über ihr Arbeitsleben oder Filme und Serien begeistern. Auch das Thema Reisen ist beliebt: Vor allem bei Frauen (67 Prozent) sorgt es für eine angenehme Gesprächsstimmung. Träume, Zukunftspläne und kulinarische Vorlieben (je 49 Prozent) sowie Musik (46 Prozent) schaffen ebenfalls eine entspannte Atmosphäre.

Wer speziell bei Frauen punkten möchte, liegt mit Gesprächen über Haustiere (48 Prozent) genau richtig. Männer hingegen freuen sich über das Thema Sport (32 Prozent). Die Umfrage zeigt, dass Singles in der Schweiz ein gutes Gespür dafür haben, mit welchen Themen sie punkten und welche ein Date zum Kippen bringen können.