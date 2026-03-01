DE
«Reiche ich dir nicht?»
Wie ein Vibrator zur Trennung führte

In jungen Jahren scheiterte Sandra Casalinis Beziehung nicht am Familienzwist, sondern an einem Sextoy. Mit Paartherapeutin Ramona Zenger unterhält sich die Blick-Gesellschaftsreporterin darüber, warums zum Krach kommt und wie man damit umgeht.
Publiziert: 10:02 Uhr
Aktualisiert: vor 4 Minuten
familienbloggerin_sandra_c_2.jpg
Sandra CasaliniRedaktorin
