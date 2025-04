Der Run-Club Sheruns verbindet Sport mit sozialer Interaktion und spiegelt einen wachsenden Trend wider. Run-Clubs gewinnen weltweit an Popularität und bieten eine Plattform für Gemeinschaft und Motivation.

Warum Laufen in der Gruppe immer beliebter wird

1/6 Gleichgesinnte treffen, Kilometer sammeln, Kaffee trinken – Run-Clubs machen Laufen zum sozialen Erlebnis. Foto: zVg

Darum gehts Run-Clubs boomen weltweit und verbinden sportliche Leistung mit sozialer Interaktion

Sheruns ist ein Run-Club nur für Frauen in Zürich, der eine motivierende Gemeinschaft bietet

Es ist halb drei Uhr an einem Sonntag in Zürich. Etwa vierzig Frauen versammeln sich auf der Sonnenterrasse eines Cafés. Gleich werden sie zusammen ein paar Kilometer joggen. Sie nehmen am Social Run von Sheruns teil. Einige kommen mit Freundinnen, andere allein – doch Anschluss findet jede schnell. Das Ziel ist klar: neue Leute kennenlernen und einen schönen Nachmittag draussen verbringen. Gemeinsam joggen, Kaffee trinken und sich unterhalten.

SheRuns ist nur einer von vielen Lauftreffs. In Zürich, in der Schweiz, weltweit schliessen sich ihnen immer mehr Menschen solchen Gruppen an. Ob für die Motivation oder das Gemeinschaftsgefühl – das Konzept trifft den Zeitgeist.

Woher kommt der Trend?

Laufen galt lange als Einzelsport – doch Run Clubs vereinen sportliche Leistung mit sozialer Interaktion, Motivation und Lifestyle. Moderne Run Clubs entstanden in Städten wie New York, London und Berlin. Marken wie Nike, Adidas oder Lululemon griffen den Trend auf und organisierten eigene Gruppen. Bald folgten unabhängige Clubs, die sich über soziale Medien vernetzten.

Sheruns wurde vor gut einem Jahr von Romy Hansen (27) gegründet. Sie wollte einen Raum schaffen, in dem Frauen gemeinsam laufen, sich austauschen und echte Verbindungen aufbauen können – ganz ohne Leistungsdruck. Mit dem ersten und bislang einzigen Run-Club nur für Frauen in Zürich war ihr Ziel, Laufen inklusiver zu gestalten und Frauen einen Ort zu bieten, an dem sie sich sicher, stark und Teil von etwas Bedeutungsvollem fühlen. Auf Instagram folgen dem Club mittlerweile über zweitausend Menschen.

Der Ablauf ist unkompliziert: Jeden Sonntag um 10 Uhr geht es für fünf Kilometer los – offen für alle Levels. Mittwochs stehen längere Strecken ab zehn Kilometer auf dem Plan. Die Anmeldung erfolgt über Strava, und die Teilnahme ist kostenlos. Weitergetragen wird das Ganze durch Instagram und persönliche Empfehlungen.

Run-Clubs als Dating-Ort

An diesem Sonntag sind Frauen zwischen Anfang zwanzig und Mitte dreissig dabei. Studentinnen, Berufstätige, Zugezogene. Einige kommen regelmässig, andere sind zum ersten Mal dabei. Manche haben Laufen gerade erst für sich entdeckt, andere trainieren für den nächsten Halbmarathon. Gemeinsam ist allen der Wunsch nach Bewegung – und nach Begegnung.

Run-Clubs verbinden Sport mit sozialem Miteinander. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen – besonders für alle, die neu in der Stadt sind. Der Austausch passiert ganz nebenbei, während der Strecke oder bei einem Kaffee danach. Und manchmal führt das zu mehr, denn es heisst nicht umsonst: Run-Clubs und Strava sind die neuen Dating-Apps.