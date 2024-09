Kurz zusammengefasst Helsinki, Stockholm und Reykjavik sind die saubersten Städte Europas

Helsinki besteht aus 43 Prozent Grünfläche und hat hervorragende Luftqualität

Dennis Baumann

Die glücklichsten Menschen der Welt leben bekanntlich in Skandinavien. Jedes Jahr führen die nordischen Länder den Weltglücksbericht der UNO an. Ob im Sozialwesen, in der tiefen Kriminalität oder im Zugang zu guter Bildung, der Norden ist an der Spitze. Gemäss einer neuen Studie des Gesundheitsdienstleisters «Deutsche Medz» ist er nun auch am saubersten. Top 3: Helsinki, Stockholm und Reykjavik. Das glücklichste Land der Welt, Finnland, hat also auch die sauberste Stadt.

Gute Luft im Norden

Die Studie untersuchte 48 Städte in Europa. Die Kriterien: Luft- und Trinkwasserqualität, Anzahl und Qualität der Grünflächen und auch die Zufriedenheit mit der Abfallentsorgung und wie effizient die Stadt mit Wasserressourcen umgeht.

Rankingsieger Helsinki zeichnet sich dabei in allen Kriterien aus. Die Luftqualität der finnischen Hauptstadt übertrifft die vorgegebenen Zielwerte der World Health Organization. Zudem besteht Helsinki aus 43 Prozent Grünfläche und ist damit eine der grünsten Städte Europas.

Finnland hat nicht nur die glücklichsten Menschen der Welt, sondern auch Europas sauberste Stadt, Helsinki. Foto: imago images/Olaf Schuelke 1/4

Dicht gefolgt auf dem zweiten Platz liegt Stockholm, die Hauptstadt Schwedens. Sie überzeugt ebenfalls mit einer guten Luftqualität. Aber nirgends in Europa gibt es so gutes Trinkwasser, wie in Islands Hauptstadt Reykjavik.

Zürich in der Leitungswasser-Top Ten

Und was ist mit der Schweiz? Wo liegen unsere Städte? Eigentlich in vielen Rankings ebenfalls vorne mit dabei. So verpasst Zürich die Top 10 knapp und landet auf Platz 11. Doch bei einem Kriterium schneiden wir sehr gut ab – bei der Qualität des Leitungswassers. Hier schafft es Zürich immerhin auf Platz 9.