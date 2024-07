Wer in den Sommerferien nicht anderen Touristen auf den Füssen stehen will, sollte den einen oder anderen Hotspot von der Wunschliste streichen.

1/7 Die Serie «Game of Thrones» verursachte in der kroatischen Hafenstadt Dubrovnik einen riesigen Boom.

Ein Ranking des Ferienhausportals «Holidu» zeigt, wo in Europa Touristen im Sommer überhandnehmen. Dafür wurde die Anzahl Touristen mit der Einwohnerzahl der jeweiligen Stadt verglichen. Wenn du dir entspannte Ferien unter Anwohnern fernab von Massenansturm wünschst, solltest du folgende Destinationen meiden.

Platz 1: Dubrovnik, Kroatien

Die kroatische Hafenstadt landet mit 36 Touristen pro Einwohner auf dem unrühmlichen ersten Platz des Rankings. Besonders in den Monaten Juni bis August strömen unzählige Touristen in die Altstadt. Dubrovnik erlangte wegen der beliebten TV-Serie «Game of Thrones» weltweite Bekanntheit und erlebt seither einen regelrechten Hype.

Platz 2: Venedig, Italien

Dass die Touristenmassen die beliebte italienische Lagunenstadt an die Belastungsgrenzen bringen, ist nicht neu. Venedig hat Ende April gar eine Touristengebühr eingeführt, um den Trend einzudämmen. Vor allem im Sommer ächzt die Stadt unter Tagesausflüglern. Pro Einwohner schlängeln sich dann 21,3 Touristen durch die schmalen Gässchen.

Platz 3: Brügge, Belgien

Ebenfalls reich an Geschichte ist Brügge in Belgien. Malerische Grachten und Architektur locken jedes Jahr Tausende in das mittelalterliche Städtchen. Brügge gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe – mit Anziehungskraft für viele Reisende. Im Sommer gibt es pro Einwohner 21,1 Touristen.

Platz 4: Rhodos, Griechenland

Strände, antike Ruinen und mediterrane Küche: Rhodos ist ein Touristenmagnet. Insbesondere im Sommer kann es für Inselbewohner aber auch mal etwas enger werden: Dann tummeln sich pro Einwohner 20,9 Touristen auf der griechischen Insel.

Platz 5: Reykjavik, Island

Spektakuläre und einzigartige Landschaften locken nach Island. Da es im Winter im hohen Norden oft zu verschneit ist, unternehmen die meisten Touristen im Sommer eine Reise. Mit 16,3 Touris pro Einwohner landet Reykjavik auf Platz 5. Die Hauptstadt zählt rund 140'000 Einwohner.