Fragen sind seine Leidenschaft: Der Autor und Unternehmer Rolf Dobelli gibt bereits sein drittes Fragebuch heraus. Jede einzelne Frage öffnet den Geist und lässt einen in die Tiefe des eigenen Inneren tauchen – eine Auswahl.

«Möchten Sie als Sie selbst wiedergeboren werden?»

«Möchten Sie als Sie selbst wiedergeboren werden?»

Darum gehts Fragen zu stellen, ist urmenschlich – sie öffnen den Geist

350 Fragen im neuen Buch von Rolf Dobelli

Jede Frage ist jeden Tag ein kleines Geschenk Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Fragen zu stellen, ist das, was den Menschen zum Menschen macht. Keine Pflanze schafft das, kein Tier und auch keine künstliche Intelligenz. «Fragen öffnen den Geist», sagt Rolf Dobelli. In seinem neuen Buch «Jetzt sind Sie gefragt» hat der Autor rund 350 Fragen versammelt: «So quasi für jeden Tag im Jahr ein kleines Geschenk.»

Für den Philosophen und Unternehmer sind diese wichtiger als Antworten. «Davon haben wir schon genug – auf Google oder bei KI. Fragen hingegen vermögen etwas anderes. Sie stossen Türen auf in eine Welt, die man so noch nicht erfahren hat. Man kann Dinge infrage stellen, begreifen und neu denken.»

Fragen sind Dobellis Leidenschaft. Er sammelt sie bei seinen «gedankenlosen Spaziergängen». Seine Ideen spricht er ins iPhone, von dort werden sie transkribiert und landen direkt im Mail. «Das meiste davon ist Schrott. Von hundert Gedanken ist in der Regel nur einer brauchbar. Vieles ist langweilig, anderes kennt man schon.» Das Spektrum ist gross – aus der Mitte des Lebens für die Mitte des Lebens: Liebe, Alter, Gott, Geld. Für jede Frage steht eine ganze Seite zur Verfügung, mit genug leerem Raum zum Verweilen.

Für Dobelli ist es kein Buch zum Verschlingen: «Ruhen Sie sich bei jeder einzelnen Frage aus, verdauen Sie», sagt er. «So haben Sie am meisten davon.» Hier eine kleine Auswahl zum Innehalten.

Gesetzt den Fall, Sie hätten Ihren Mann/Ihre Frau durch einen Vermittler kennengelernt. Rückwirkend betrachtet: Welches wäre eine angemessene Provision gewesen? Sehen Sie in Ihrer Lebensgeschichte noch einen roten Faden? Möchten Sie als Sie selbst wiedergeboren werden? Hätten Sie eine grössere Bedeutung verdient? Was ist Ihrer Karriere förderlicher – was Sie sagen oder was Sie verschweigen? Glauben Sie, dass Menschen, die sich selbst besser kennen, glücklicher sind? Glauben Sie, Gott hat vor dieser Welt schon mal eine erschaffen? Oder ist das sein erster Versuch? Gesetzt den Fall, man könnte Ihre Gedanken lesen: Würden Sie anders denken? Reisen Sie eher, um zu sich selbst zu finden oder um von sich selbst wegzukommen? Was passiert häufiger: Dass Sie sich selbst im Weg stehen oder dass andere Ihnen im Weg stehen? Glauben Sie, Sie sind für die Bakterien Ihres Körpers so etwas wie eine Heimat – oder gar ein Vaterland? Angenommen, Sie könnten mit Tieren sprechen: Was würden Sie zum Beispiel den Walen sagen? Sind Sie glücklicher über das, was Sie geworden sind, oder über das, was Sie nicht geworden sind? Wie alt möchten Sie auf keinen Fall werden? Wenn jemand das Hundertfache von Ihnen verdient, tröstet es Sie, dass diese Person nicht hundertmal glücklicher sein kann als Sie? Was möchten Sie mit Ihrer Frisur ausdrücken? Welche Ihrer Lebensziele schliessen sich gegenseitig aus? Weiss ein Hund, der Deluxe-Hundefutter bekommt, wie privilegiert er ist? Sollte er es wissen? Welche Eigenschaften, die Sie an sich mögen, mögen Sie an andern nicht? Wie effizient sind Sie im Bett? Sie treffen einen Freund, der wahrlich glücklicher ist als Sie. Welchen Einfluss hat das Treffen auf Ihre Stimmung? a) Sie hebt sich. b) Sie verschlechtert sich. Mit wem würden Sie eine Gefängniszelle teilen? Mit wem nicht? Teilen Sie schon heute eine Gefängniszelle mit jemandem? Wie locker ist Ihre Geldpolitik? Wären Sie bereit, das beste Jahr Ihres Lebens einzutauschen, um die fünf schlimmsten Jahre Ihres Lebens nicht erleben zu müssen? Kennen Sie Ihren Lebenspartner besser oder kennt Ihr Lebenspartner Sie besser? Wie, glauben Sie, würde Ihr Lebenspartner die Frage beantworten?