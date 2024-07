Persönlich

Léa Steinacker und Miriam Meckel sind Expertinnen für künstliche Intelligenz. Die beiden haben den Spiegel-Bestseller «Alles überall auf einmal» geschrieben. Ein Wegweiser durch die Welt von morgen, so das Versprechen. Léa Steinacker ist Sozialwissenschaftlerin und Unternehmerin. Sie studierte in Princeton und Harvard und promovierte an der Uni St. Gallen über die sozialen Auswirkungen von KI. Miriam Meckel ist Professorin für Kommunikationsmanagement an der Uni St. Gallen, war Chefredaktorin und Herausgeberin der «Wirtschaftswoche». 2018 haben die beiden das Weiterbildungsprogramm »ada Learning» für Unternehmen gegründet.