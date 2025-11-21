Darum gehts
- Claudio Del Principe empfiehlt für Weihnachten Filet im Teig
- Mit den passenden Zutaten und einer guten Zubereitung ist dieses Gericht ein Hit
- Del Principe rät, das Filet im Teig bereits einen Tag vor der Feier zuzubereiten
«Lieber Claudio. Ich zerbreche mir den Kopf darüber, was ich an Weihnachten kochen könnte. Festlich, fleischig, aber nicht zu kompliziert. Kannst du etwas empfehlen, mit dem ich glänzen kann?»
Beef Wellington – oder Filet im Teig – ist herrlich old fashioned! Der Grad zwischen «altbacken» und «sollten wir öfter machen» ist relativ schmal. Mit erstklassigen Zutaten und einer akkuraten Zubereitung gewinnt dieser Klassiker aber jedes Herz.
Zutaten
- 1 kg Rindsfilet
- Olivenöl extra vergine
- 2 EL Senf
Für die Teigrolle
- 700 g Champignons, geputzt und klein gehackt
- 2 Schalotten, fein gewürfelt
- 1 Knoblauchzehe
- 1 Bund Petersilie, fein geschnitten
- Optional, eine Handvoll Blattgemüse wie Spinat oder Mangold, fein geschnitten
- Weisswein
- Sojasauce
- 10 Scheiben Rohschinken
- 500 g rechteckiger Blätterteig
- 1 Eigelb mit 1 EL Rahm verquirlt
- Fleur de Sel
Zubereitung
Fleisch zwei Stunden vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen.
Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen. Fleisch salzen, pfeffern und rundherum anbraten. Fleisch auf einem Gitter auskühlen lassen.
In der gleichen Bratpfanne die Champignons braten, bis die Flüssigkeit verdampft ist und sie gleichmässig gebräunt sind.
Schalotten, Knoblauch und das Blattgemüse mitbraten.
Mit Weisswein ablöschen. Mit Sojasauce würzen, salzen, pfeffern und zum Schluss die gehackte Petersilie einstreuen.
Champignon-Farce auf einem Teller auskühlen lassen.
Fertigstellung
Frischhaltefolie auf der Arbeitsfläche auslegen. Darauf den Rohschinken überlappend so auslegen, dass er das Filet vollständig umwickeln kann.
Die Champignon-Farce gleichmässig auf dem Rohschinken verteilen.
Das Filet mit Senf einstreichen und mittig auf die Champignon-Farce setzen.
Die Folie anheben und alles sehr eng einrollen, dabei die Enden der Folie links und rechts wie ein Bonbon satt einrollen, damit ein kompakter Zylinder entsteht. 15 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
Den Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen.
Den ausgerollten Blätterteig auf ein Backpapier legen.
Das eingerollte Filet auspacken und in die Mitte des Blätterteigs setzen.
Backpapier anheben und das Filet mit dem Blätterteig umwickeln, überstehenden Teig zudrücken und unter die Rolle schieben, damit das Filet gut versiegelt ist.
Mit Eigelb bestreichen, mit dem Messerrücken ein Muster in den Teig drücken und mit Fleur de Sel bestreuen.
In der Mitte des Ofens backen, bis eine Kerntemperatur von 55 Grad erreicht ist; das dauert rund 35 Minuten.
Vor dem Anschneiden 5 bis 10 Minuten ruhen lassen.
Tipp: Das Filet im Teig einen Tag im Voraus zubereiten, in Folie wickeln und im Kühlschrank aufbewahren. Am Serviertag mit Ei bepinseln und backen.