Voici 5 balades gourmandes en Suisse romande pour se faire plaisir en marchant

Rando'Miam à Nendaz, balade gastronomique à Vully-les-lacs, randonnée-fondue aux Paccots... pour allier marche et gourmandise, les offres ne manquent pas.

Pourquoi attendre d'avoir fourni l'effort pour s'octroyer le réconfort tant attendu? Cette idée tient de l'hérésie, surtout quand notre cœur balance entre une passion pour la randonnée et un amour inconditionnel pour les produits du terroir. D'autant plus que ces deux amours vont incroyablement bien ensemble, si bien qu'il semble presque criminel de ne pas les combiner… surtout quand une fusion de flemme et de contraintes temporelles vous empêche de préparer un pique-nique digne de ce nom pour votre excursion.

Si le concept vous tente, voici cinq jolis itinéraires en Suisse romande conseillés par Suisse Tourisme, pour se dégourdir les jambes cet été, tout en rechargeant ponctuellement nos batteries en chemin. Idéal pour découvrir les délicatesses d'une région qu'on ne connaît pas encore!

La Rando'Miam de Nendaz (VS)

Du 29 juin au 25 août 2024, vous pourrez papillonner entre plusieurs restaurants d'altitude à Nendaz, le long d'une balade de 7,8km. Le parcours est facile et allégé par les trois «haltes gourmandes», dont on peut profiter dès 55 fr. par adulte et 35 fr. par enfant.

Au départ de Nendaz, on rejoint Thyon en télécabine, avant de profiter d'un apéritif au restaurant des Chottes, d'un plat principal au restaurant de Combatseline et d'un dessert pris au restaurant Chez Caroline ou celui des Vergers. Le repas est ainsi joliment réparti sur quelques heures, avec un temps de marche entre chaque assiette. Ainsi, chaque personne pourra randonner à son rythme, sans le moindre stress, puisque l'activité se déroule librement entre 9h et 15h.

La balade gastronomique de Vully-les-lacs (VD)

Notez bien la date, car il n'y en a qu'une: cette balade gastronomique aura lieu le 20 juillet dès 10h, au départ de la commune de Vully-les-lacs. Au prix de 80 fr. par personne pour les groupes de 6 participants, l'itinéraire d'environ 6km parcourt 9 étapes gourmandes, présentant différents délices locaux dont le gâteau salé du Vully, le feuilleté vaudois, l'assiette de friture du pêcheur et le gâteau du Vully sucré (impossible de faire l'impasse!), le tout accompagné de vins de la région.

Entre deux dégustations, on dynamise la digestion en marchant, tandis qu'une vue plongeante sur les vignobles et le lac s'étend devant nous yeux. Plusieurs animations, dont des orchestres folkloriques et des fanfares, animeront l'itinéraire total, jusqu'au bouquet final de l'arrivée.

On vous conseille de réserver au plus vite et de bien l'horaire de départ de votre groupe, puisque ceux-ci partent dès 10h, à des intervalles de 15 minutes.

Le sentier de l'Epicurien, aux Paccots (FR)

Ainsi que le rappelle l'Office du tourisme fribourgeois, «les épicuriens sont aussi des explorateurs!». Si vous vous reconnaissez dans cet adage, direction les Paccots pour une belle randonnée familiale de 6km (environ 2h de marche), qui vous guidera, au travers des pâturages, jusqu'à la vue panoramique qu'offre le sommet du Niremont.

Au début de la randonnée, afin de démarrer du bon pied, on peut s'arrêter à la buvette de Rahtvel pour une planchette du terroir. En chemin, il suffit de préparer la fondue au fromage moitié-moitié que vous aurez récupérée avant 10h30 au Point info des Paccots, avec tout le matériel nécessaire (il faudra toutefois apporter votre propre vin blanc!). La balade s'arrête ensuite à la Cabane du Petit Oiseau, ou sera servi une généreuse meringue accompagnée de crème double.

L'activité est accessible de fin mai à juin (du jeudi au lundi) et doit être réservée au moins 48h à l'avance au prix de 35 fr. par adulte et 25 fr. par enfant jusqu'à 12 ans inclus.

Un repas dans les métairies du Montoz (BE)

Tous les vendredis, samedis et dimanches, entre le 19 juillet et le 13 octobre, les vignobles valaisans accueillent les épicuriens chaussés de leurs meilleures baskets pour rejoindre deux métairies typiques, des fermes auberges traditionnelles de la région. Attention, avant de pouvoir dévorer les trois plats à la clé, il vous faudra toutefois suer un peu, en gravissant le Montoz, depuis Péry ou Malleray.

L'activité peut se réaliser via trois itinéraires différents: le premier est dédié aux fans de viande rouge (au départ de la gare de Péry) et demande environ 5 heures de marche. Le second vise les amateurs de rösti (depuis la gare de Malleray) et exige 5h15 de marche. Enfin, les familles choisiront le troisième itinéraire, plus facile, qui démarre au parking de la Bergerie du Pré-la-Patte ou de Mallereay, pour un temps de marche d'environ 2h45.

N'oubliez pas de vous inscrire, au prix de 45 fr. par adulte et 22 fr. par enfant entre 5 et 12 ans. Les enfants jusqu'à 4 ans participent gratuitement.

Une balade gourmande dans les vignes (VS)

Entre juin et octobre, les jeudis et les dimanches, il est possible de parcourir les plus beaux vignobles du Valais, tout en découvrant les celliers de Sion et les pépites gastronomiques de la région. Avant de trinquer, les participants pourront profiter d'une balade d'environ 5 kilomètres, le long du bisse de Clavau.

Depuis ce lieu magnifique, cinq vins et trois plats seront servis dans l'une des guérites, de petites cabanes authentiques plantées au cœur des vignes. L'activité doit être réservée en avance, au prix de 79 fr. par adulte et 35 fr. par enfant jusqu'à 15 ans.

Les départs se font à 10h30, 11h30 et 13h30, pour environ 1h30 de marche sur une pente plutôt escarpée: il vous faudra de très bonnes chaussures ainsi qu'une belle fringale. Réjouissez-vous, il y aura sûrement de la raclette!

