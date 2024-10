Ces 5 balades gourmandes vont vous requinquer cet automne

Dégustations dans les vignes, pique-nique, jeu de piste... Ces activités en Suisse romande vont embellir votre automne. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

L'unique défaut des balades automnales, même les plus époustouflantes, celles qui longent les rangées de mélèzes ou de chênes vêtus de leurs atours dorés, c'est qu'elles donnent faim. Quelques kilomètres dans les pattes, un courant d'air plus frais, et tous nos instincts se focalisent automatiquement sur une quête urgente de fromage fondu, quitte à questionner avec véhémence les écureuils qu'on croise sur notre route.

Pour éviter de les déranger (ils sont absorbés par les préparatifs de l'hiver et, de toute façon, ne mangent pas de fromage), prenez plutôt le chemin de ces cinq itinéraires en Suisse romande, tous accompagnés d'une dégustation ou d'une récompense culinaire. Que vous préfériez sillonner les vignobles ou explorer des marchés traditionnels au cœur d'une cité médiévale, ces événements n'attendent plus que votre épicurisme.

1 La marche gourmande des Celliers de Sion (VS)

Rien de tel qu'une promenade ensoleillée parmi les vignes en terrasse, qui arborent leurs couleurs d'automne, pour se découvrir une soudaine faim d'ogre. Au départ des Celliers de Sion (à l'heure renseignée durant la réservation), il s'agira de rejoindre le bisse de Clavau, en traversant le domaine viticole du même nom.

Attention, le parcours dure environ deux heures, est escarpé, non adapté aux poussettes, et nécessite des chaussures de marche. N'hésitez pas à télécharger l'application des Celliers de Sion (ou le plan de la balade) pour être sûr de ne pas vous fourvoyer par mégarde.

Pour reprendre des forces en chemin, vous pourrez vous arrêter dans l'une des deux guérites qui patientent sur le parcours, prêtes à vous servir un menu composé de trois plats (dont une raclette, pour les fans de fromage) et de cinq vins de la région.

N'oubliez pas de réserver l'activité à l'avance, au prix de 79 fr. par adulte et 35 fr. par enfant.

2 Une balade viticole avec fondue à Villeneuve (VD)

Dans le même cadre viticole qui aurait charmé Bacchus en personne, la cave du domaine de Bertholet vous propose une dégustation suivie d'une balade automnale. Après une visite de la cave, menée par un professionnel du vin, les participants prendront le temps de goûter à trois vins du domaine, durant une petite heure de dégustation.

La seconde étape, sans doute la plus gourmande, consiste à entamer la balade d'une heure au travers du vignoble, jusqu'au meilleur spot pour dévorer une fondue, à préparer vous-mêmes grâce au matériel fourni par le vigneron, juste après la dégustation. Pas d'inquiétude si vous ne connaissez pas la région: le parcours et les étapes de la promenade sont détaillés sur une carte fournie au début de l'activité.

Au prix de 49 fr. par personne, cette balade gourmande doit être réservée sur le site du domaine et peut être démarrée à 10h30 ou à 16h30.

3 Le marché aux truffes de Morat (FR)

Du 16 au 17 novembre, les cordons bleus et cuisiniers en herbe auront tout le loisir de humer le parfum unique de la truffe, dévoilée par 22 exposants, à Morat. Si vous n'avez pas le courage de cuisiner ces petits trésors vous-même, sachez que le marché propose également tout un assortiment de produits dérivés, dont des fondues aromatisées à la truffe, des pâtes ou du riz parfumé.

Le 15 novembre, des fondues et du risotto à la truffe (sans réservation) seront servis sur place, en complément au fameux menu de 5 plats préparé par des chefs de la région, durant la «soirée aux truffes» traditionnelle (avec réservation).

Pour se dégourdir les pattes, avant ou après votre repas de luxe, l'Office du tourisme de Fribourg propose de choisir parmi les nombreuses balades de la région, dont le sentier botanique du Mont Vully (2km), le joli sentier des castors (5km) ou encore le plus ambitieux chemin du Lac de Morat (30km).

4 Un jeu de pistes gourmand à Martigny (VS)

Destiné aux familles qui souhaitent découvrir un nouveau type de balade en grignotant des délicatesses typiques du Valais, ce rallye orchestré par Martigny Tourisme se déroule du mardi au vendredi, ou encore le samedi matin, de début octobre à fin mai.

L'activité commence à l'Office de tourisme, où les participants peuvent acquérir un panier (49 fr.), contenant tout le matériel de jeu indispensable à la création de leur pique-nique. Les points stratégiques à relier durant la balade sont décrits au moyen d'énigmes, de plus en plus difficiles, qu'il faudra résoudre pour poursuivre la quête et composer votre repas bien mérité.

Spoiler: plusieurs des énigmes vous mèneront directement vers des commerces locaux, où vous pourrez dénicher des produits du terroir qui complèteront, petit à petit, le contenu de votre panier... à condition d'avoir résolu les mystères, un par un! Lorsque votre estomac se mettra à ronchonner, après les deux heures de jeu et les 2km de marche, vous pourrez goûter à tous les produits sélectionnés.

5 Les Tournées des Capites, de St-Saphorin (VD)

Le temps de quatre heures de balades dans le domaine viticole de Francey, vous découvrirez à la fois le domaine et ses meilleures saveurs! Le parcours prévoit en effet deux haltes dans des capites (une petite construction plantée au cœur des vignobles), durant lesquelles pourront être dégustés quatre vins de St-Saphorin, ainsi que divers produits de la région, dont une planchette, du saucisson, du pain, des flûtes et du fromage.

Il faudra toutefois se dépêcher de réserver, puisque les visites sont organisées de mars à fin octobre, le matin (dès 9h30) ou l'après-midi (dès 14h) au prix de 100 fr. par adulte et 50 fr. par enfant de 6 à 16 ans. À noter que la dégustation prend largement le dessus sur la balade en termes de durée, puisque le temps de marche est estimé à 40 minutes environ: l'itinéraire est cependant pentu et plutôt physique, donc prévoyez de bonnes chaussures!