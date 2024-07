Plusieurs installations et clubs spécialisés dans toute la Suisse attendent les surfeurs débutants et confirmés, tout au long de l'été. (Image symbolique)

Bien sûr, on ne peut prétendre que les rivières et lacs de Suisse soient comparables aux vagues majestueuses de Biarritz ou de Fuerteventura... Mais cela ne signifie pas que les planches de surf n'ont pas leur place sur ces eaux plus sereines, encadrées par les montagnes et abreuvées de soleil. Et puis, il est toujours possible de tricher un peu: plusieurs installations et clubs spécialisés dans toute la Suisse attendent les surfeurs débutants et confirmés, tout au long de l'été.

C'est même l'occasion rêvée de se familiariser avec le sport favori des Beach Boys ou de patienter jusqu'à vos prochaines vacances: avant de vous envoler vers les rives de l'océan pour vous frotter aux courants et aux mousses, direction ces 4 spots de surf suisses, qui promettent des sessions mémorables.

Alaïa Bay, à Sion (VS)

On ne présente plus ce haut-lieu du surf en Suisse romande, le tout premier Surf Park d'Europe continentale, fondé en 2015 dans l'idée de recréer l'ambiance de Hossegor, en France. Avec ses vagues artificielles adaptables pour plusieurs niveaux, Alaïa Bay permet à la fois de tester des vagues clémentes (les «Rookies»), idéales pour débuter, avant de passer aux «Mega Barrels», hautes de 1,7m et réservées aux aguerris.

Des cours de surf d'1 h 30 (129 fr. par adulte et 114 fr. par enfant), ainsi que tout le matériel nécessaire sont disponibles sur place. Chaque session de surf d'une heure doit être réservée par avance selon le niveau de difficulté choisi (au prix de 109 fr. par adulte et 94 fr. par enfant, avec coaching et matériel inclus). En plus du surf, il est également possible de pratiquer le longboard et le bodyboard dans la structure, qui s'adapte parfaitement à ces sports de glisse différents.

Entre deux vagues, on recharge les batteries lessivées au restaurant Twin Fin, qui sert d'appétissants burgers, des pizzas, des poke bowls ou encore des woks, tout en admirant la vue sur le parc et la silhouette des Alpes.

Urban Surf, à Zurich

Zigzaguer dans les vagues au cœur de la ville? C'est possible dans cette structure zurichoise qui, de nuit, remplace le ciel étoilé d'Hawaï par les fenêtres illuminées des bâtiments. Dans le quartier de Gerold, il est possible de tester la vague stationnaire Citywave, qui mêle l'ambiance de la plage au dynamisme urbain.

Adaptée aux débutants et très prisée pour les afterworks, la structure donne immédiatement l'impression d'être en vacances, à des centaines de kilomètres de la Suisse, et immerge les participants dans la «surf culture»: en plus de la boutique spécialisée, un bar et un restaurant complètent le tableau en servant des cocktails colorés, des jus de fruits frais, des bowls et des burgers.

Les sessions de 30 minutes doivent être réservées en avance, selon le niveau de maîtrise de chacun, au prix de 65 fr. par adulte et 49 fr. par enfant. L'offre illimitée «All you can surf» coûte, quant à elle, 157 fr.

Oana Surf, à Ebikon (LU)

Encore une belle oasis de vagues artificielles, mais cette fois à l'intérieur! Parfait pour les jours de pluie qui nous volent des tranches d'été, ce centre de surf lucernois propose des eaux aux «températures tropicales».

Les sessions de 45 minutes, privées ou en groupe (dès 68 fr. pour une session basique), s'adaptent à tous les niveaux, permettant de tester des vagues allant jusqu'à 1,4 mètre de haut. Que les pros comme les initiés se rassurent: ces vagues peuvent être personnalisées, afin de satisfaire les envies de chaque surfeur et surfeuse. Le matériel est disponible sur place, tandis que des coachs accompagnent les participants durant leur activité.

Un restaurant doté d'une jolie décoration tropicale permet de reprendre des forces après le surf, tandis que plusieurs activités, dont une soirée cinéma, un brunch ou des camps pour les enfants, sont organisées en marge des sessions, durant l'été.

À noter qu'Oana est réservé au plus de 8 ans et que les jeunes de moins de 16 ans non accompagnés requièrent une autorisation parentale. On vous conseille de réserver votre session de surf à l'avance.

Bungee surf, à Berne

Pas de vagues artificielles, cette fois, mais un élastique tendu au-dessus de l'Aar. La technique, préconisée par un club d'étudiants bernois, fonctionne très bien, même si la sensation est un peu différente: attachée à un arbre ou un pont sur la rive, la corde élastique est complètement tendue grâce au courant de la rivière. Lorsque la tension est suffisante, le surfeur s'accroche à la poignée de la corde et peut se relever sur sa planche pour de se tirer en avant, à contre-courant, en réalisant les mouvements du surf.

Les cours réservés aux débutants (à partir de 69 fr. par personne) sont effectués en groupe et comprennent une introduction théorique, des exercices réalisés à sec, ainsi qu'une partie pratique dans l'eau, en présence de coachs. Ceux-ci sont toujours prêts à sauter dans l'eau pour apporter de l'aide et permettre aux participants de découvrir les bases de l'activité.

On vous conseille de réserver rapidement, car le calendrier de l'été 2024 est presque complet! Notons également que les cours sont dispensés en allemand ou en anglais.

Mais encore...

Les surfeuses et surfeurs aguerris profitent souvent des vagues naturelles produites par les écluses de la Reuss (AG) et les barrages de l'Aar (BE) pour se ruer dans l'eau et glisser sur leurs planches. Il s'agit toutefois d'une activité non surveillée, trop risquée pour les niveaux débutants ou intermédiaires. Pas d'inquiétude, on peut toujours profiter de ces belles rivières de manière plus sécurisée en faisant du kayak ou en glissant sur un bateau pneumatique! Tout aussi fun... et tout aussi digne d'une chanson des Beach Boys!

