Ces 5 magnifiques randonnées en Suisse sont parfaites pour la fin de l'été

Au sommet du Fürstein, la vue sur les Alpes bernoises est superbe.

Katja Richard

D'après des études réalisées en 2021 par l’Office fédéral des routes (OFROU), la randonnée fait partie des sports les plus appréciés en Suisse. Et ce n'est pas étonnant, vu la splendeur des sentiers et des paysages que nous pouvons sillonner en toute saison.

L'activité en plein air ne fait pas seulement du bien au corps, en renforçant le système immunitaire, puisqu'il fait appel à tous les sens et offre une détente bénéfique. Des avantages que beaucoup ont découverts pendant la pandémie: «On peut s'aérer la tête, on laisse le quotidien derrière soi et tout cela dans un magnifique décor naturel», se réjouit Andreas Staeger, auteur du livre «Schweizer Wanderliebe», paru début août 2024. Il y présente plus de 100 randonnées qu'il a effectuées dans le cadre de reportages au cours des dernières années.

À chacun son itinéraire

Celles-ci sont classées selon 22 thèmes, allant de loges grandioses, de lacs de montagne à des précipices à couper le souffle. Andreas Staeger souhaite ainsi inviter à découvrir l'incroyable diversité de la nature suisse, avec ses pépites immaculées et encore peu bondées. «Le livre contient en partie des itinéraires populaires, mais aussi des endroits qui sont moins connus, c'est le mélange qui fait la différence», explique l'auteur.

Le professionnel de la randonnée accorde une grande importance à la catégorisation des itinéraires, c'est-à-dire aux exigences techniques et à la condition physique nécessaires à parcourir les itinéraires recommandées. Il indique aussi toujours s'il y a des escaliers et des cordes en chemin, pour les personnes qui souhaitent emmener leur chien. Le livre richement illustré est accompagné d'un guide de randonnée pour la route avec un code QR pour chaque itinéraire. «La randonnée permet de faire des rencontres avec la nature ou d'autres personnes, et ce sont des qualités précieuses», affirme Andreas Staeger.

1 Une vue grandiose, à Fronalpstock (SZ)

La vue du Fronalpstock sur le lac des Quatre-Cantons est unique. Au sommet, au-dessus de Stoos dans le canton de Schwytz, on s'aperçoit que la Suisse aussi possède son paysage de fjords. La place des Loges est accessible par un magnifique sentier d'altitude et bien aménagée, avec des rampes et des escaliers.

Départ et arrivée: En funiculaire et télésiège au départ de Schwytz/Stoosbahn jusqu'au Chlingenstock (1935 m), par Furggelen (1731 m) jusqu'au Fronalpstock (1921 m). De là, retour en télésiège et funiculaire dans la vallée.

Distance et temps de marche: 4,6 km, en environ 2h.

Dénivelé: 370 en montée, 380 en descente.

Une restauration est possible sur le Fronalpstock ou à Stoos. Pour le trajet entre la station amont du Stoosbahn et la station aval des télésièges Klingenstock ou Fronalpstock, il faut compter à chaque fois 15 minutes de marche supplémentaires.



Technique ♦♦◊ Condition physique ♦◊◊

Le Fronalpstock offre une randonnée en altitude avec une vue grandiose.

2 Des précipices à couper le souffle à La Crevasse (VS)

Il n'est pas toujours nécessaire de prendre de la hauteur pour pouvoir contempler les profondeurs. Parfois, des saillies rocheuses et des hauteurs a priori peu spectaculaires offrent une vue aussi impressionnante que les sommets des hautes montagnes. C'est le cas de la Crevasse. Il n'est pas nécessaire de faire de l'escalade dangereuse ou de marcher sur une arête vertigineuse pour atteindre le sommet au-dessus de Martigny. La vue est à couper le souffle: depuis le bord extrême de la falaise, le terrain tombe à la verticale sur plus d'un kilomètre de profondeur.

Départ et arrivée: De l'arrêt de car postal de Chemin-Dessus (1108 m) à la Crevasse (1808 m) en passant par le col des Planches (1408 m), puis par le col du Tronc (1608 m) et l'alpage du Tronc (1585 m) jusqu'au col du Lein (1658 m) et par Levron (1308 m) jusqu'à l'arrêt de bus de Cries (929 m).

Distance et temps de marche: 13,6 km, pour environ 5 h.

Dénivelé: 880 en montée, 1060 en descente

La restauration est possible à l'alpage du Tronc et au col du Lein. Il convient de s'équiper d'une lampe de poche ou d'un sac à dos, ainsi qu'une lampe frontale pour explorer l'ancienne galerie de mine à Chemin-Dessus.



Technique ♦♦◊ Condition physique ♦♦♦

Près de Martigny, la Crevasse permet des points de vue somptueux.

3 Des paysages marécageux et colorés à Glaubenberg, Fürstein (OW)

Les marais comptent parmi les habitats les plus précieux de Suisse, car ils abritent une multitude d'espèces animales et végétales menacées. La Suisse centrale est riche en tourbières aux couleurs magnifiques. L'une des plus belles se trouve sur le Glaubenberg, dans le canton d'Obwald. La randonnée de montagne jusqu'au sommet du Fürstein passe au milieu de ce paysage marécageux varié. En automne, la végétation change de couleur sous l'effet conjugué de l'eau et de la roche. Un sentier facile permet d'accéder à un décor naturel primitif et sauvage.

Départ et arrivée: De l'arrêt de car postal Glaubenberg/Passhöhe (1543 m) via Rickhubel (1943 m) sur le Fürstein (2040 m), via Sewenalp (1719 m) et Sewenegg (1741 m) retour au col du Glaubenberg.

Distance et temps de marche: 9 km, pour environ 3 h 25 min.

Dénivelé: 610 en montée et en descente

Une restauration est proposée au col du Glaubenberg. En cas de tirs dans les environs, des déviations peuvent avoir lieu du lundi au vendredi sur le réseau de chemins de randonnée du Glaubenberg. Renseignez-vous par téléphone au 058 481 32 32.

Technique ♦♦◊ Condition physique ♦♦◊

Le Sewenseeli se trouve sur le chemin menant de Fürstein au col du Glaubenberg, dans le canton d'Obwald.

4 Des vignobles grisons, de Fläsch à Malans (GR)

Lorsque les raisins mûrissent, les feuilles passent du vert vif de l'été à des tons rouges et jaunes intenses. C'est lors d'une randonnée que l'on peut le mieux apprécier la splendeur unique des couleurs des vignobles. La vigne est également cultivée dans le canton montagneux des Grisons. Grâce au foehn, la Seigneurie grisonne produit même des crus particulièrement raffinés: Fläscher, Malanser, Jeninser, Maienfelder... Une randonnée facile, sans grand dénivelé, relie les quatre villages. L'itinéraire emprunte des routes de desserte et des chemins de gravier, avant de traverser des pâturages, des forêts et, bien sûr, de vastes vignobles.

Départ et arrivée: De l'arrêt de car postal Fläsch/Village (525 m) à la gare de Malans (537 m) en passant par Maienfeld (518 m) et Jenins (634 m).

Distance et temps de marche: 9,4 km, pour environ 2 h 25 min.

Dénivelé: 200 en montée, 180 en descente.



Une restauration est proposée à Maienfeld, Jenins ou Malans.

Technique ♦◊◊ Condition physique ♦◊◊

Dans la Seigneurie grisonne, de Fläsch à Malans, on peut profiter d'une balade dans de magnifiques vignobles.

5) Une nature sauvage et originelle, à Kiental (BE)

Il existe encore des paysages dans lesquels l'homme n'est qu'un hôte toléré, tandis que la nature y fait la loi. La vallée du Kiental, dans l'Oberland bernois, en fait partie: impétueuse par son caractère, féerique par sa beauté, elle offre des contrastes saisissants. La randonnée dans la région de Gamchi permet de découvrir des paysages naturels particulièrement impressionnants. On arrive au point de départ, la Griesalp, en empruntant la ligne de car postal la plus raide d'Europe, avec une pente de 28%. On peut s'arrêter tranquillement sur l'alpage, mais plus on s'enfonce dans la région de Gamchi, plus le paysage devient sauvage. À noter que le réseau est quasi inexistant dans certaines zones.

Départ et arrivée: De l'arrêt de car postal Griesalp/Kurhaus (1408 m) via Underi Bundalp (1686 m), Oberi Bundalp (1840 m) et Bundläger (1918 m) jusqu'à Oberloch (1967 m), puis par la moraine est (2106 m) jusqu'à Gamchi (1670 m) et via Bürgli (1616 m), Steineberg (1467 m) et Golderli (1440 m) retour à la Griesalp.

Distance et temps de marche: 13,1 km, pour environ 5 h.

Dénivelé: 960 en montée et en descente.

Une restauration est possible sur la Griesalp, à la Bundalp, au Gamchi ou au Golderli. L'itinéraire peut être raccourci d'une heure et quart en descendant directement du Oberloch au Gamchi.

Technique ♦♦ Condition physique ♦♦♦

L'entrée du cirque rocheux bernois du Gamchi est très impressionnante.