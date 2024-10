Les films de Noël font leur grand retour à la télévision, ce week-end!

La comédienne Lacey Chabert (Gretchen Wieners dans «Mean Girls») s'est manifestement découvert une passion pour les films de Noël: en apparaît dans plusieurs d'entre eux, dont «Noël au château enchanté», sur TF1. Photo: HALLMARK CHANNEL

Ellen De Meester Journaliste Blick

Que les films d'horreur aillent se rhabiller en coulisses: leur ère n'a même pas encore officiellement démarré qu'elle semble déjà terminée! Plusieurs chaînes ont effectivement choisi de ressortir les grelots, sucre d'orge et pains d'épice avant même que les déguisements d'Halloween n'aient pu regagner le placard.

Dès ce weekend, TMC et TF1 relancent leurs téléfilms de Noël en grande pompe, avec des programmes quotidiens, à visionner en direct ou en replay. Sur TF1, les contenus seront diffusés du lundi au vendredi dès 14h20, tandis que TMC s'y prend encore plus tôt: les festivités commenceront ce dimanche 13 octobre dès 8h45, de quoi manger son bol de céréales (saupoudré de cannelle) devant une comédie romantique ornée de sapins géants.

Ainsi que le promet un communiqué de presse, l'ambiance sera «unique et féérique», avec une sélection familiale comprenant des histoires inédites. Les fans de la comédie «Lolita malgré moi» (ou «Mean Girls» en version originale) remarqueront sans doute que l'une des actrices phare, Lacey Chabert (la très fetch Gretchen Wieners dans le film mythique) s'est découvert une nouvelle vocation et apparaît dans plusieurs romances de Noël.

À quoi peut-on s'attendre?

Que cette nouvelle vous réjouisse ou vous scandalise, vous connaissez certainement le pitch classique des téléfilms festifs, généralement alignés sur le même genre de scénario réconfortant et prévisible: un village superbement décoré (souvent en Écosse, en Irlande ou au cœur des États-Unis), une héroïne aveuglée par ses préjugés retrouve la vie pittoresque de son lieu de naissance, rencontre un bûcheron en shacket quadrillée et finit par se battre corps et âme pour sauver son village, l'entreprise familiale ou la pâtisserie de son père.

Le genre de récit qui chasse le stress de la journée et dont on devine quasiment toujours la fin: aucune once d'angoisse à l'horizon!

Sur TF1:

Par exemple, sur TF1, il sera possible de visionner l'inédit «Mon conte de fées de Noël» à 14h20: le téléfilm compte – surprise! – sur la présence de Lacey Chabert, et retrace le parcours d'un frère et d'une sœur débarquant en Écosse pour rendre visite à leur famille.

Juste après, à 16h, vous pourrez découvrir «Noël au château enchanté», toujours avec Lacey Chabert, une romance dans laquelle deux sœurs s'envolent pour l'Irlande, désireuses de rencontrer des aïeuls qu'elles ne connaissent pas, suite au décès de leur père. Grâce à un habile mensonge, elles finissent par organiser la fête de Noël tenue dans un immense château nommé Castle Hart.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Sur TMC:

Du côté de TMC, la journée du 13 octobre commencera par «Un Noël pour te retrouver» (avec Moira Kelly des «Frères Scott!»), dans lequel la protagoniste rejoint les siens dans sa Louisiane natale, où se tient le concours de Miss et Mister Noël. Ayant participé à ce petit challenge durant son adolescence, l'héroïne en garde toutefois de mauvais souvenirs.

Plus tard, à 15h35, on pourra admirer la performance de Bethany Joy Lenz (aussi des «Frères Scott!»), incarnant une journaliste obligée de passer Noël avec un collègue rival, qui couvre le même événement qu'elle. Mais une tempête force leur avion à atterrir d'urgence près d'un village nommé Santa Claus, où les accueille un très jovial couple de retraités.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Sur la RTS, le programme de fin d'année sera lancé dès le 28 octobre, d'après lematin.ch. Deux téléfilms de Noël seront diffusés chaque jour, en semaine.

Et sur Netflix?

Certainement le plus grand rival des chaînes télévision à cette période de l'année, le géant du streaming prévoit de nous assaillir de nouveautés dès le mois de novembre. Notez la présence récurrente de certains acteurs dont les noms vous seront très familiers:

Ainsi que l'annonce leur plateforme presse, les fans pourront fondre devant «Le rendez-vous de Noël» (avec Christina Milian) le 6 novembre, avant de découvrir «Mon bel homme de neige» le 13 novembre (avec – une fois de plus – Lacey Chabert!), «The Merry Gentlemen» le 20 novembre (avec Chad Michael Murray des «Frères Scott»... décidément!) et «Our little secret» (avec Lindsay Lohan, autre reconvertie des films de Noël!) le 27 novembre.

Les réjouissances se poursuivent en décembre avec «Ce Noël-là», réalisé par Richard Curtis, maître de la romance, créateur de «Love Actually» et «Coup de Foudre à Notting Hill». On pourra aussi visionner «Carry On», un thriller de Noël (oui, ça existe!) encore entouré de mystère à l'heure qu'il est.

Noël en avance, ça fait du bien!

Si vous grommelez à l'idée du retour si précoce de ces films, sachez que plusieurs psychologues américains ont martelé les bénéfices de l'ambiance festive avant l'heure. En 2017, le psychanalyste Steve McKeown déclarait auprès du site Unilad que les personnes ayant l'habitude d'installer sapin et guirlande très tôt sont plus heureuses.

Immédiatement cités par une nuée de médias enthousiastes (dont le «New York Post»), ses propos avaient été validés et répétés sans relâche: la psychologue Deborah Serani déclarait notamment, auprès de Today, que les décorations pouvaient créer un «shift neurologique pouvant produire du bonheur». Il en va certainement de même avec les films!