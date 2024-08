Parmi les grandes réjouissances de la rentrée, on compte évidemment les sorties d'une flopée d'ouvrages que s'arrachent les férus de lecture. Deux booktokeuses suisses nous parlent de leurs titres préférés.

Active sur BookTok et Instagram, Anne Catherine Gugler (bookishgossipgirl) nous partage plusieurs romans qu'elle se réjouit de découvrir, cette rentrée.

Avec près de 280 millions d'occurrences sur le réseau social, le phénomène «Booktok» continue d'exploser. Les ouvrages de fantasy ou de Young Adult arborant de belles couvertures colorées deviennent des objets de désir pour de nombreux jeunes, qui s'arrachent des livres en langue anglaise pour coller aux tendances et aux éloges passionnées qu'ils découvrent sur TikTok.

Cet immense succès se répercute d'ailleurs sur les grandes librairies, forcées de s'adapter: Payot Lausanne vient notamment de réinventer une partie de son rez-de-chaussée, offrant deux fois plus de place au rayon des English books, lesquels cohabitent désormais avec leurs traductions françaises, flanquées des mêmes designs splendides façon copié-collé.

La rentrée littéraire se passe donc en grande partie sur les réseaux sociaux, alors que les férus de lecture connectés élisent leurs chouchous de la saison. Nous avons demandé les recommandations de deux influenceuses suisses, afin de vous donner quelques idées de lecture. Fidèles aux trends, elles se sont focalisées sur la fantasy, la science-fiction et la romance.

Anne Catherine Gugler, (alias bookishgossipgirl)

Cette grande lectrice de 26 ans, basée à Fribourg, est active sur Booktok et Instagram, où elle rassemble plusieurs milliers d'abonnés. Dans des tons pastel et joyeux, elle évoque les pépites littéraires qu'elle dévore avidement, en proposant toujours des opinions détaillées et élaborées, afin d'aiguiller sa communauté.

Pour la rentrée 2024, elle a sélectionné pour nous plusieurs titres, en français, allemand et anglais, puisqu'elle se rue généralement sur les versions originales, afin de s'épargner la longue attente jusqu'à la sortie des traductions. Fans de romance, c'est pour vous!

1 «Assistant of the Villain»

Avec une sortie prévue le 18 septembre, ce roman intrigant traduit de l'anglais suit les aventures d'Evie Sage, qui se voit proposer un emploi de la part d'un célèbre criminel. Alors qu'elle s'accoutume aux visions effroyables (comme des globes oculaires tombés par terre), des plans machiavéliques à l'encontre de son boss commencent à apparaître. Et si elle finissait par s'attacher à lui, malgré tout. D'Hannah Nicole Maehrer.

2 «Throttled»

Applaudi par TikTok, ce livre nous plonge dans l'univers de la Formule 1, en décortiquant des rivalités enflammées et des jalousies teintées d'ambition entre deux pilotes. Les choses se compliquent davantage lorsque la petite sœur de l'autre décide de s'inviter à leurs côtés pour toute la saison. La sortie est prévue en septembre. Anne Catherine Gugler l'a déjà terminé en langue anglaise et le recommande sans hésiter! Écrit par Lauren Asher.

3 «Bride»

Après «The Love Hypothesis» auquel Booktok a voué un véritable culte, l'autrice américaine en remet une couche avec cette nouvelle romance, qui implique des vampires et des loups-garous. Nostalgiques de Twilight, foncez en librairie dès le 18 septembre. Écrit par Ali Hazelwood.

4 «Dernier virage»

S'il faudra patienter jusqu'au 17 octobre pour dévorer ce roman, il devrait en valoir la peine, selon l'influenceuse fribourgeoise! On retrouve d'ailleurs son penchant pour le décor de la Formule 1, puisque le roman s'intéresse au parcours d'une journaliste chargée de couvrir ce sport auquel elle ne connaît rien. Et dont elle s'en fiche platement. Par Christine Laramé.

Mikaela (alias lelivreouvert)

Après avoir conquis des milliers de lecteurs via ses chaînes YouTube et Twitch, cette booktubeuse romande s'est brièvement retirée des réseaux sociaux, le temps de ses études. À présent que son diplôme a été décroché haut la main, elle compte bien reprendre son activité d'influenceuse littéraire. Sa spécialité? Les ouvrages de science-fiction et de fantasy. Ça tombe bien: Booktok raffole de ces récits, érigés au niveau de mastodontes depuis que la saga ACOTAR a dépoussiéré le genre.

Voici ses recommandations peuplées de magie, pour enchanter votre rentrée et vous changer les idées:

5 «Ascension»

Ce roman de science-fiction contemporain aux airs de thriller scientifique nous emmène sur les pas d'une microbiologiste qui se lance sur les traces d'une abyssale crevasse et réalise une enquête susceptible de transformer notre vision de l'univers. De Martin Maciness.

6 «Trop semblable à l'éclair» (tome 1)

Très appréciée dans sa version originale, cette grande série de science-fiction tricote un récit ambitieux qui se déroule en 2454. Après diverses catastrophes, les humains sont forcés de se répartir par groupes (appelés des «Ruches») dont chacun esquisse une terrifiante et fascinante utopie. Par Ada Palmer.

7 «Roi sorcier»

En librairie le 24 septembre, cet ouvrage de fantasy correspond totalement aux critères de Booktok, avec son personnage de prince-démon et sa sorcière de meilleure amie. Incapables de se souvenir de leurs passés, ils tentent de retrouver la piste de leurs origines et enquêtent ensemble sur plusieurs disparitions inquiétantes. De Martha Wells.

8 «Nous serons l'incendie»

Plus dark, ce roman fantastique raconte les suites d'une guerre dévastatrice qui a déchiré le royaume de Sarda, désormais occupé par une redoutable puissance militaire. Lorsqu'un incendie monstrueux menace de détruire les terres, un groupe d'alliés résistants devront unir leurs forces et leurs pouvoirs pour sauver leur patrie. Écrit par Mariem Corrèze.