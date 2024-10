«Beaucoup de crises vécues par mes clients auraient pu être absorbées par une communication claire et directe» note l'avocat spécialisé dans le divorce, James J. Sexton. Photo: imago/imagebroker

«Une fois que les couples se retrouvent dans ma salle d'attente, il est déjà trop tard», estime l'avocat américain James J. Sexton dans l'introduction de son livre très acclamé «How to stay in Love».

Au travers de ce guide, l'auteur révèle des anecdotes et des enseignements tirés de sa prestigieuse carrière de 20 ans dans le droit du divorce et de la famille. Suivi par plus de 71'000 personnes sur Instagram, il a ajouté une corde étonnante à son arc: proposer des conseils pour faire durer l'amour et, justement, éviter que les couples se retrouvent dans sa salle d'attente.

1 Savoir que l'amour est une décision consciente

D'après l'auteur, l'amour est plus qu'un sentiment éphémère: mais pour s'inscrire dans la durée, il requiert une attention et un travail constants. James J. Sexton observe ainsi que de nombreuses personnes nourrissent l'idée romantique que l'amour se fait tout seul et que tout coule de source dès qu'on a ressenti les premiers «papillons dans le ventre».

En réalité, l'avocat observe plutôt qu'une relation épanouie est le résultat de choix conscients et de soins quotidiens. Concrètement, il conseille donc de passer du temps en couple de façon régulière, de prévoir des activités communes ou des soirées en tête-à-tête. Cela permet également de discuter, d'ajuster les attentes mutuelles et de partager les frustrations ressenties.

Le fait de penser consciemment à l'autre lorsqu'on organise son emploi du temps peut aussi faire une grande différence. L'avocat note par exemple que de nombreuses disputes débutent lorsque l'un oublie de communiquer ses projets ou son emploi du temps: l'autre risque alors de faire la cuisine pour deux, ignorant que sa moitié est de sortie, et ne se sentira pas considéré.

2 Maintenir une communication directe et claire

Cela nous amène au deuxième conseil: d'après James J. Sexton, une bonne communication est au cœur de toute relation. «Beaucoup de crises vécues par mes clients auraient pu être absorbées par une communication claire et directe», analyse l'auteur. Il est donc important d'écouter activement, de réagir avec empathie et de dissiper les malentendus par des entretiens réguliers (ou check-ins).

Pour éviter que les frustrations s'accumulent, James J. Sexton a imaginé une méthode très simple: lorsque votre partenaire fait quelque chose qui vous dérange, l'idée est de lui écrire un message et d'envoyer sans trop réfléchir. Si vous expédiez votre missive en pleine journée de travail, il convient de préciser que le message n'est pas urgent, afin qu'il soit lu durant un moment opportun et n'agace pas la personne.

Il ou elle peut donc lire tranquillement le message, sans devoir réagir immédiatement. L'avantage: on ne laisse pas la colère s'envenimer ou grandir pendant la journée et, lors de la rencontre du soir, l'autre est déjà au courant du problème et peut répondre après réflexion.

3 Considérer différemment les disputes

Si un conflit survient malgré tout, l'avocat estime qu'il peut constituer une occasion idéale de croissance personnelle. Au lieu de considérer les disputes comme une menace, les couples devraient apprendre à les tourner à leur avantage, en les utilisant comme une opportunité d'approfondir leur relation.

Ainsi, il ne faudrait pas considérer un conflit comme une situation «moi contre toi», mais plutôt «nous contre le problème». Cela favorise une approche coopérative de la résolution des discordes et, dans le meilleur des cas, soude davantage les partenaires au moment de la réconciliation.

4 Cultiver le romantisme et l'intimité

Pour James J. Sexton, le romantisme ne doit pas seulement jouer un rôle au début d'une relation, mais être entretenu régulièrement. L'auteur souligne que la proximité émotionnelle naît de l'attention, de l'engagement, et que cette intimité ne doit jamais être négligée.

Une marque d'attention se traduit déjà par le simple fait de poser son téléphone portable lorsque l'autre nous parle. Un exemple de geste romantique serait de cacher des petits messages dans les poches de veste de votre partenaire afin qu'il ou elle puisse les découvrir pendant la journée. Dans un cadre plus large, des excursions et des voyages à deux sont également une bonne idée.

5 Favoriser la croissance commune

Une relation n'est pas une compétition. L'avocat rappelle ainsi que, dans un partenariat sincère et bienveillant, on ne compte pas les points. Si vous remarquez que vous commencez à chercher le gagnant dans chaque situation, cela prouve que vous n'êtes pas satisfait dans votre couple. Ce phénomène se produit souvent lorsqu'un des deux partenaires connaît une évolution positive ou progresse sur le plan professionnel ou personnel: si cela crée de la rancœur chez sa moitié, c'est évidemment mauvais signe.

«L'évolution individuelle ne constitue pas une menace pour le partenariat, mais peut enrichir la relation», pointe James J. Saxton. Il est donc important d'aborder les objectifs personnels et communs, afin de les adapter régulièrement. Une juriste travaillant au sein de la même équipe que l'auteur recommande ainsi de passer en revue et de renouveler ensemble la promesse de mariage au plus tard tous les sept ans. Car après tout, on évolue constamment en tant qu'individu et en tant que couple: la compatibilité du lien, au fil du temps, ne doit pas être prise pour acquise.