Voici 7 spots idylliques pour un pique-nique en nature

Aline Hofer

Les vacances scolaires arrivent à grands pas et avec elles, les envies de pique-nique, grillades et autres plaisirs estivaux. Ça tombe bien, puisque, nous avons répertorié divers emplacements en Suisse romande, proposant tables, grills ou foyers et situés sur le parcours - ou à proximité - d’une balade facile et accessible à tous. De quoi s’offrir une petite promenade digestive après le repas!

Belvédère du Cubly, Sonloup (VD)

Le Belvédère du Cubly est une pépite située sur les hauteurs de Montreux. On y accède en environ 35 minutes de marche facile depuis le sommet du funiculaire qui relie le village des Avants à Sonloup grâce à un joli sentier qui zigzague à travers la forêt.

Une fois au belvédère, vous verrez qu'il porte extrêmement bien son nom, puisqu’il offre une vue spectaculaire et plongeante sur le Lac Léman et toute la Riviera. Plusieurs tables ainsi que quelques foyers sauvages vous permettront d’y pique-niquer. Le retour se fait soit par le même chemin, soit en suivant le sentier qui continue par une longue série de marches situées sur la gauche du belvédère et qui mène jusqu’au village des Avants.

Informations pratiques: L'aller-retour de Sonloup à Cubly demande environ 1h10 de marche (3,8km pour 200m de dénivelé positif et 200m de dénivelé négatif). La boucle totale Sonloup-Les Avants prend, quant à elle, environ 1h20 (4,3km, 160m de dénivelé positif et 345m de dénivelé négatif).

Bisse des Miriouges, Lens (VS)

On l’a dit et on ne le répètera jamais assez: les bisses valaisans sont une valeur sûre pour toutes les familles à la recherche de balades faciles et relativement plates. Celui des Miriouges situé sur la Commune de Lens (près de Crans-Montana) n’y fait pas exception et mène, en une petite demi-heure de marche, jusqu’au Lac des Miriouges qui offre non pas une, mais trois places de pique-nique situées de part et d’autre du plan d’eau, ainsi qu’une belle place de jeux.

Et cerise sur le gâteau pour ceux qui n’aiment pas être pris au dépourvu: les emplacements peuvent être réservés au préalable en ligne afin de s’assurer de leur disponibilité.

Informations pratiques: Le départ du bisse se fait à partir de la route de Crans-Lens 70. Un arrêt de car postal à proximité immédiate ainsi que quelques places de parc sont disponibles. L'aller-retour jusqu’au bisse dure environ 40 minutes (3km pour 25m de dénivelé). Il est possible d’allonger la balade en faisant le tour du lac (moins d’1 km, tout à plat). Quelques places de parc se trouvent également à proximité du lac, le long du chemin des Miriouges.

Forêt de Boulogne, Romont (FR)

La forêt de Boulogne, située non loin de Romont, a bien des atouts à offrir aux amateurs de repas en plein air puisqu’une grande place de pique-nique proposant tables et foyers a été installée à proximité de la cabane de la Mycologie qui, elle, peut être louée par des particuliers. Gros bonus pour les familles, une superbe place de jeux jouxte l’espace et permettra aux enfants de se défouler en attendant que le repas soit prêt.

Ils pourront aussi parcourir le court sentier didactique qui a été réaménagé tout récemment afin de redonner vie au biotope de «La Gouille» et parfaire leurs connaissances de la libellule grâce aux différents panneaux didactiques installés le long des passerelles. Et si une promenade digestive s’impose, petits et grands pourront par exemple s’adonner aux joies du sport en famille grâce au parcours vita installé juste à côté.

Informations pratiques: Le parcours didactique de «La Gouille» vous demandera environ 20 minutes de balade, en lisant les panneaux. Le parcours Vita s'étend sur 2,2 km, avec 60m de dénivelé.

Chaumont (NE)

La montagne de Chaumont, qui surplombe la ville de Neuchâtel, a tous les attributs d’un véritable paradis pour les familles. Jugez plutôt: une immense place de jeux, un parc aventure offrant sensations fortes et parcours dans les arbres, une tour panoramique permettant d’admirer le lac de Neuchâtel et ses environs… Et, ce qui nous intéresse dans le cas présent, une superbe place de pique-nique combinant tables (couvertes ou non) et plusieurs foyers!

De quoi prendre des forces avant d’éventuellement entamer la descente à pied par le Sentier du Temps, parcours didactique jalonné de 17 sculptures en bois symbolisant l’évolution, du Big Bang à l’apparition de l’homme.

Informations pratiques: Le parc de Chaumont peut être atteint en voiture (des places de parc gratuites sont à disposition) ou grâce au funiculaire qui part depuis La Coudre (rue de la Dîme 5, Neuchâtel). Le Sentier du Temps se parcourt en environ 1h30 (4km, 500m de D-). Une fois l’arrivée atteinte, rejoindre la gare et prendre le bus n°7 qui mène au pied du funiculaire en quelques minutes.

Étang de la Gruère, Saignelégier (JU)

L’étang de la Gruère, situé au cœur de la réserve naturelle éponyme, est une tourbière d’importance nationale réputée pour sa faune et sa flore exceptionnelles. Pas étonnant donc que le site attire de nombreuses familles en quête d’une balade facile dans un cadre enchanteur.

Un sentier bien aménagé, jalonné de passerelles en bois, permet de faire le tour de l’étang en 45 minutes environ. Comme il s’agit d’une réserve naturelle, il est interdit d’y faire un feu, mais il est évidemment possible d’emmener une couverture et de s’installer sur ses berges afin d’y pique-niquer. Ceux qui préfèrent davantage de confort opteront pour les tables installées au départ du court sentier menant à l’étang depuis le parking de la Theurre.

Informations pratiques: La balade en boucle dure environ 45 minutes (2,7km pour 45m de dénivelé positif).

Gorges du Taubenloch, Bienne-Frinvillier (BE)

Difficile d’imaginer que des gorges si spectaculaires se trouvent à seulement quelques mètres de la ville de Bienne! C’est pourtant le cas, puisque les Gorges du Taubenloch relient le quartier du Boujean au village de Frinvillier par une magnifique balade d’environ 3km. Le long du parcours se trouve une jolie place de pique-nique disposant de deux foyers. Du bois est même mis gratuitement à disposition.

Il est également possible de faire une courte incartade au chemin en suivant les panneaux indiquant «Tierpark» afin de rejoindre le parc animalier du Boujean, qui regroupe plusieurs espèces indigènes et qui peut être visité gratuitement. Une grande place de jeux, comportant, elle aussi, des emplacements pour pique-niquer ainsi qu’un foyer, vous offrira une alternative à l’emplacement situé dans les gorges.

Informations pratiques: La traversée des gorges se fait en 1h envuron, entre Frinvillier et le quartier de Bienne-Boujean (2,8km pour 50m D+ et 165m D-). Il est évidemment possible de l’effectuer dans le sens de la montée. L’idéal est de parquer à la gare de Bienne et de prendre soit le train pour Frinvillier, soit le bus 1 ou 2 afin de se rendre à l’arrêt Boujean-Taubenloch. Le parc animalier se trouve à approximativement 200 mètres des gorges, au sommet d’une volée de marches bien indiquées.

Zone de détente «Au Moulin », Vernier (GE)

Entièrement réaménagé il y a presque 10 ans, le secteur «Au Moulin», situé aux abords du Bois de la Grille sur la commune de Vernier, fait désormais le bonheur des Genevois en quête de loisirs et de détente au bord du Rhône. Et autant dire que le site de 8000 mètres carrés a bien des atouts, car outre un accès au fleuve avec débarcadère, il propose une large zone de pique-nique équipée de planchas électriques, le tout dans un cadre idyllique comprenant un étang alimenté par une source naturelle, des haies vives et des arbres fruitiers.

À noter qu’une buvette est également aménagée sur la rive durant la belle saison. Une fois bien installés au soleil, on ne peut garantir que vous ayez le courage de bouger. Mais si c’est le cas, plusieurs parcours balisés en boucle vous permettront d’explorer les environs, entre balade au bord de l’eau, forêt et découverte de la presqu’île de Loëx.

Informations pratiques:

Le parcours balisé bleu s'étend sur 2,3km à travers le Bois-des-Frères, tandis que le parcours balisé vert s'étend sur 5.7 km au bord du Rhône, en traversant les Passerelles de Chèvres et du Lignon. Le parcours balisé jaune s'étend sur 10,6 km à travers le Bois-des-Frères et une boucle sur la presqu’île de Loëx).

Un parking est disponible à 10 minutes à pied (Ch. de Poussy, en face de l'église de Vernier). L'accès est également possible à pied en 10 minutes, depuis l'arrêt de bus TPG «De Sauvage».