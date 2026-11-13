«Je fais des cauchemars de la guerre» Le CHUV aide à soigner les troubles du sommeil des migrants

A Lausanne, des ateliers du sommeil sont proposés aux personnes migrantes. Leur but est d’identifier les problèmes de sommeil, notamment les cauchemars ou les insomnies, qui sont estimés 2 fois plus fréquents dans cette population, et de leur apporter des réponses et des solutions rapides.