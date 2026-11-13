«Je fais des cauchemars de la guerre»
Le CHUV aide à soigner les troubles du sommeil des migrants
A Lausanne, des ateliers du sommeil sont proposés aux personnes migrantes. Leur but est d’identifier les problèmes de sommeil, notamment les cauchemars ou les insomnies, qui sont estimés 2 fois plus fréquents dans cette population, et de leur apporter des réponses et des solutions rapides.
Alexandre CaporalJournaliste vidéo - Blick
Ce projet, baptisé Re-Mind, est piloté par des médecins du sommeil du CHUV et l’association Appartenances Vaud, en partenariat avec Unisanté. Ils forment des accompagnateurs psychosociaux d’associations comme ActLab, pour répondre aux besoins spécifiques des personnes migrantes.