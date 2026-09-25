Fabrice sera le premier chef suisse à participer au Championnat du monde de la frite, à Arras, dans le nord de la France. Face à une douzaine de concurrents et devant plusieurs milliers de personnes, il compte bien défendre sa recette. Son objectif est clair: «Je vais là-bas pour gagner.»

Fabrice sera le premier chef suisse à participer au Championnat du monde de la frite, à Arras, (@arraschampionnatdumondefrite) dans le nord de la France. Face à une douzaine de concurrents et devant plusieurs milliers de personnes, il compte bien défendre sa recette. Son objectif est clair: «Je vais là-bas pour gagner.»

Originaire du nord de la France, mais installé en Suisse où il a fait sa carrière, Fabrice, chef à la @brasseriedepaudex, connaît les codes d’une bonne frite. Une pomme de terre ferme et sans yeux, un premier bain dans la graisse de bœuf, puis un second pour obtenir le croustillant recherché.

Mais pas question d’en dire plus sur les températures de cuisson avant la compétition!