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Témoignage: ses injections aux lèvres virent au cauchemar
«mon visage était difforme»
Ses injections aux lèvres virent au cauchemar
Kelly a vécu un véritable cauchemar en 2025. La jeune vaudoise a subi un choc anaphylactique suite à des injections aux lèvres. Elle raconte son calvaire.
Publié: il y a 3 minutes
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Ellen De Meester
Journaliste Blick
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