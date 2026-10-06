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«Au début, c'était dur»
A 56 ans, il quitte ses parents pour apprendre à vivre seul

Il part de chez ses parents à 56 ans pour apprendre à vivre seul grâce à la fondation Eben-Hézer Lausanne.
Publié: il y a 3 minutes
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