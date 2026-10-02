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La pilule est-elle mauvaise pour la santé?
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La pilule est-elle vraiment néfaste pour la santé?
La pilule contraceptive a très mauvaise réputation. Mais quels sont ses véritables effets sur la santé? Plusieurs spécialistes nous ont répondu.
Publié: il y a 6 minutes
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Camille Bertholet
Team Lead Vidéo & Social Media Production
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