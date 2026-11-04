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Crash: Un Learjet s'est écrasé en Floride
Enorme explosion
Un avion d'affaires s'est écrasé en Floride
Un crash spectaculaire se produit dimanche en Floride. Un petit avion s'est écrasé à pic au bord d'une route très fréquentée, laissant un profond cratère. Neuf personnes ont perdu la vie.
Publié: il y a 3 minutes
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