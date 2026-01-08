DE
FR

C'était un pistolet factice
Un homme armé arrêté dans une succursale d'UBS à Zurich

Ce jeudi, la police municipale de Zurich a arrêté un homme dans une succursale d'UBS à la Bahnhofstrasse. Agé de 29 ans, il portait une arme factice et a été emmené au poste pour être interrogé.
Publié: 15:27 heures
La police municipale a pu arrêter le suspect.
Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia Jutzeler

Jeudi après-midi, la police municipale de Zurich a arrêté un individu armé en plein centre-ville. Peu avant midi, la police municipale zurichoise a été alertée de la présence d'un individu suspect dans la succursale UBS de la Bahnhofstrasse.

Les patrouilles de police déployées sur place ont trouvé un homme seul à l'intérieur de la banque, indique la police dans un communiqué. Il n'a pas opposé de résistance à son arrestation. 

Une fausse arme

La personne arrêtée portait sur elle une arme de poing. Selon les informations disponibles actuellement, personne n'a été directement menacé et rien n'a été dérobé, poursuit le communiqué.

L'homme de 29 ans a été conduit dans un poste de police pour être interrogé. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une arme factice. On ne connaît pas encore ce qui l'a conduit à cet acte. 

