Coup de chaud au zoo de Gossau où deux pandas roux se sont échappés de leur enclos. Les deux femelles de cette espèce gravement menacée d'extinction ont été retrouvées non loin du parc.

Les pandas roux sont bien plus petits que leurs homonymes noirs et blancs. Leur espèce est gravement menacée (photo symbolique). Photo: MATTHEW CAVANAUGH

ATS Agence télégraphique suisse

Deux pandas roux se sont échappés de leur enclos dans un zoo à Gossau (SG). Sous le poids de la neige, des branches d'arbres et de buissons s'étaient brisées, permettant aux deux femelles d'escalader le grillage. Elles ont été retrouvées non loin.

Soeurs jumelles, les deux fuyardes nées en 2021 ne présentent aucune blessure, indique mercredi à Keystone-ATS une porte-parole du zoo Walter, à Gossau. Elles sont en bonne santé.

Les gardiens avaient trouvé leur enclos vide vendredi dernier. L'un des deux pandas roux a été découvert dans un arbre situé à proximité de l'enclos. L'autre s'était aventuré plus loin. Les recherches ont permis de capturer la deuxième femelle dans une forêt voisine.

«Lors des prochaines chutes de neige, les arbres, les buissons et les arbustes seront d'abord déneigés avant que les deux pandas roux ne soient lâchés dans l'installation extérieure», souligne la porte-parole.

Les pandas roux vivent dans l'Himalaya et dans les massifs montagneux plus à l'Est. Leur espèce est gravement menacée.