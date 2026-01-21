Trump s'envole à nouveau pour Davos après avoir dû changer d'avion
Donald Trump s'est envolé pour la seconde fois pour le Forum de Davos mercredi après qu'un premier appareil a dû faire demi-tour à la suite d'un problème technique, a constaté un journaliste de l'AFP.
Le président américain est parti de la base aérienne Andrews près de Washington à bord d'un second appareil après que l'avion Air Force One qui le transportait initialement a été obligé de se poser après environ 90 minutes de vol en raison d'un «problème électrique mineur», selon la Maison Blanche.
Le second décollage s'est produit peu après minuit (05H00 GMT), soit avec environ deux heures de retard par rapport à l'horaire initial.
Source: AFP
L'avion de Trump en direction de la Suisse a fait demi-tour
L'avion Air Force One du président américain Donald Trump a été forcé à faire demi-tour mardi soir à cause d'un «problème électrique mineur», a annoncé la Maison Blanche. L'incident est survenu peu après le départ de Donald Trump pour le Forum économique mondial (WEF).
Air Force One est en route vers la base aérienne Andrews près de Washington par mesure de précaution, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt. Donald Trump et son entourage devaient ensuite changer d'avion pour aller au WEF à Davos (GR). Le président américain doit prononcer un discours très attendu à 14h30 dans la station grisonne. Il participe pour la première fois au WEF depuis 2020.
Le milliardaire républicain a également annoncé qu'il tiendrait plusieurs réunions sur le Groenland dans la station grisonne, alors que sa volonté d'annexer l'île danoise menace de faire éclater l'OTAN.
Avant son départ pour le WEF, Donald Trump a raillé les Européens avec virulence au sujet du Groenland. Interrogé sur les extrémités jusqu'auxquelles il était prêt à aller pour en prendre le contrôle aux dépens du Danemark, membre de l'OTAN, Donald Trump a répondu: «Vous le découvrirez.» Il a toutefois confié, au moment de quitter la Maison-Blanche pour prendre l'avion, n'avoir «aucune idée» de la façon dont son voyage à Davos allait se dérouler.
Source: AFP
Trump attendu à Davos pour un face-à-face avec les Européens sur le Groenland
Le président américain Donald Trump est attendu à Davos mercredi pour un face-à-face avec les dirigeants européens, alors que sa volonté d'annexer le Groenland menace de faire éclater l'alliance transatlantique.
Avant son départ pour le Forum économique mondial dans la très chic station suisse, où il sera au coeur d'une crise qu'il a lui-même suscitée autour du sort de cette vaste île autonome faisant partie du Danemark, Donald Trump a raillé les Européens avec virulence.
«Je vais dans un endroit magnifique en Suisse, où je suis sûr d'être très attendu», a-t-il dit avec un sourire lors d'un point de presse à la Maison Blanche marquant sa première année de retour au pouvoir.
Source: AFP
A Davos, Mark Carney évoque la «fracture» de l'ordre mondial
Le Premier ministre canadien Mark Carney a estimé mardi que l'ordre mondial des décennies passées était fracturé et a appelé les «puissances moyennes» à s'unir pour faire face aux forces «hégémoniques» dans un discours à Davos lors du forum économique mondial.
Sans jamais citer directement ni les Etats-Unis, ni le président américain, Mark Carney n'a cessé de faire allusion aux bouleversements du monde depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir aux Etats-Unis il y a un an.
«Je vais être franc: nous sommes en pleine fracture, pas en pleine transition» de l'ordre mondial, a lancé le Premier ministre canadien évoquant «la fin d'une fiction agréable et le début d'une réalité brutale où la géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. Les puissances moyennes doivent agir ensemble, car si nous ne sommes pas à la table (des discussions), nous sommes au menu», a-t-il ajouté.
Source: AFP
A Davos, Macron dit préférer «le respect plutôt que les brutes»
Emmanuel Macron a dit mardi préférer «le respect plutôt que les brutes», et «l'état de droit plutôt que la brutalité», lors de son discours au Forum économique mondial de Davos qui sonnait comme une réponse à la diplomatie de Donald Trump.
«La France et l'Europe sont attachées à la souveraineté nationale et à l'indépendance, et aux Nations unies et à leur charte», a aussi souligné le président français alors que son homologue américain veut créer un nouveau «Conseil de paix» mondial totalement à sa main. Il a dit vouloir refaire du G7, que la France préside cette année, un «forum pour un dialogue franc" et pour des "solutions collectives et coopératives».
Source: AFP
Le chef de l'ONU annule sa venue à Davos en raison d'un «gros rhume»
Le chef de l'ONU Antonio Guterres ne va finalement pas pouvoir venir au Forum économique mondial (WEF) de Davos en raison d'«un gros rhume», a indiqué un porte-parole à Genève mardi.
«Le secrétaire général doit malheureusement annuler sa participation à la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos», qui était prévue mercredi, car «il a attrapé un gros rhume», a déclaré Rolando Gomez, lors d'un point de presse à Genève.
Après un passage samedi à Londres, Antonio Guterres est venu en Suisse pour rencontrer ses représentants et envoyés spéciaux, qui participent à leur retraite annuelle. «Cette réunion est maintenant terminée et il est en route pour New York», a détaillé Rolando Gomez.
Zelensky annule son voyage au Forum économique mondial
Les annulations s'enchaînent: après celles du Danemark et de l’Espagne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également reporté sa visite au Forum économique mondial de Davos. Suite aux frappes aériennes russes massives de la nuit dernière, Zelensky a décidé de rester à Kiev pour le moment, selon des responsables du gouvernement ukrainien. Les autorités ukrainiennes se concentrent actuellement sur la coordination de la crise et la réponse aux attaques.
Zelensky avait initialement prévu de participer au forum et d'y mener des discussions dans le cadre de la diplomatie ukrainienne. Cependant, un éventuel voyage à Davos est subordonné à une condition précise: il ne pourrait s'y rendre que si une rencontre bilatérale avec le président américain Donald Trump a lieu en vue de la signature d'un accord dit «de prospérité».
Guy Parmelin déclare officiellement le WEF ouvert
Guy Parmelin a donné le coup d'envoi du Forum économique mondial (WEF) avec son discours de bienvenue, inaugurant ainsi la conférence économique de Davos.
De son côté, le président du Forum, Børge Brende, a affirmé que cette édition est un «rassemblement culturel unique», réunissant 65 chefs d’Etat et 850 PDG. «Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère; l’avenir est en train de se dessiner. Espérons que ce ne sera pas la jungle», a-t-il déclaré.
Børge Brende a reconnu que «nous vivons une période difficile, aussi difficile qu'en 1945», avant de nuancer: «Nous constatons une croissance économique durable cette année.» Pour lui, le progrès n'est possible que par le dialogue.
L'émissaire russe Kirill Dmitriev dit être arrivé à Davos
L'émissaire russe pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, a annoncé mardi être arrivé à Davos, en Suisse, pour participer au Forum économique mondial au cours duquel les pourparlers pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine devraient être évoqués.
«Je suis arrivé à Davos», a indiqué en anglais Kirill Dmitriev sur son compte X. L'émissaire russe a participé en décembre aux Etats-Unis aux pourparlers avec les émissaires du président américain Donald Trump.
Source: AFP
Trump annonce une «réunion des différentes parties» sur le Groenland à Davos
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il organisera une réunion sur le Groenland avec les «différentes parties» en marge du Forum économique de Davos.
«J'ai accepté une réunion des différentes parties à Davos, en Suisse», a écrit le président sur son réseau Truth Social. «Le Groenland est impératif pour la sécurité nationale et mondiale. Il ne peut y avoir de retour en arrière», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les Européens à la tribune mardi, Trump s'impose à l'ordre du jour
Le Forum économique de Davos va offrir mardi une tribune aux dirigeants européens à la veille de l'arrivée dans la station suisse de Donald Trump, qui les menace au Groenland. Le président américain domine déjà, dans les Alpes suisses, l'ordre du jour de cette grand-messe annuelle d'un multilatéralisme qu'il ne cesse de malmener depuis son retour au pouvoir.
La réunion intervient en plein bras de fer sur le Groenland, territoire autonome danois dont Donald Trump veut prendre le contrôle en invoquant des motifs de sécurité nationale. Il a menacé de surtaxes douanières les pays qui s'y opposeraient, dont la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni.
A l'heure où l'UE réfléchit à son tour à des mesures de rétorsion commerciales, les déclarations à la tribune de Davos des dirigeants européens mardi seront particulièrement scrutées.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit notamment prononcer mardi l'un des discours d'ouverture, avant le vice-Premier ministre chinois He Lifeng. Elle a encore insisté lundi sur «la nécessité de respecter sans équivoque» la souveraineté du Groenland et du Danemark, lors d'une rencontre à Davos avec une délégation bipartite du Congrès américain.
Source: AFP