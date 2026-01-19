Protestations tous azimuts contre le WEF et Donald Trump

Le mouvement Campax a mené lundi une action de protestation contre Donald Trump et la «ploutocratie» en projetant une image satirique du président américain sur une piste de ski à Davos. Il dénonçait notamment «les attaques contre les démocraties» dans le monde.

La projection, illégale, montrait un Donald Trump avec des billets de banque dans les mains et dans le regard, agrémentée du texte «l'esprit de ploutocratie», pour tourner en ridicule la devise du WEF, «l'esprit de dialogue».

«Le WEF ne se soucie pas de dialogue. Si l'échange était au premier rang de ses préoccupations, le Forum aurait invité d'autres personnes», a indiqué à Keystone-ATS une porte-parole de Campax, qui se présente comme un mouvement citoyen. Le WEF «n'est qu'une histoire d'argent, de convoitises et de pouvoir.» L'action, qui a duré une dizaine de minutes, a coûté 20'000 francs.

Protestations à Zurich

Dans le même temps, à Zurich, une large alliance de partis et d'organisations de gauche s'est mobilisée en fin d'après-midi pour dénoncer le forum, sous la devise «Trump still not welcome!» («Trump toujours pas le bienvenu!»).

Plus d'une quinzaine de partis et organisations ont souscrit à l'action initiée par le Mouvement pour le socialisme. Parmi eux, la Liste alternative et les Jeunes socialistes zurichois, le parti écologiste bâlois BastA!, la grève du climat argovienne ou encore le collectif Strike WEF.

Les chefs d’État et de gouvernement «veulent profiter de l’occasion pour lécher les bottes du fasciste», ont écrit les organisateurs. Selon eux, la gauche a désormais le devoir de construire un mouvement antifasciste international face aux oligarques et à la montée de l'autoritarisme et de la répression.

Lundi toujours, en fin de matinée, Mass-Voll! a également mené «pacifiquement» une action autorisée de protestation. «Nous rejetons le WEF et présentons notre alternative: le souverainisme», a écrit le président du mouvement Nicolas Rimoldi dans une invitation aux médias.

Plusieurs manifestations avaient déjà eu lieu durant le week-end. Samedi, quelque de 600 manifestants ont quitté Küblis (GR) pour participer à la randonnée de protestation pour le climat, autorisée chaque année, jusqu'à Davos.

A Berne, les forces de l'ordre ont encerclé samedi des manifestants anti-WEF sur la place de la gare après un rassemblement non autorisé. Au total, environ 200 personnes ont été contrôlées et expulsées de la ville, 25 ont été arrêtées et emmenées dans les locaux de la police.