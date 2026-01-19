Le ministre danois de l'Economie annule sa venue à Davos!

L'armée doit protéger un nombre record de personnalités à Davos

Le ministre de la Défense, Martin Pfister visite lundi ses troupes mobilisées à Davos pour le Forum économique mondial (WEF). Un dispositif sécuritaire de taille a été mis en place en prévision de la venue du président américain Donald Trump.

Le Zougois se rend pour la première fois au WEF en tant que conseiller fédéral. Il visitera les troupes en compagnie du nouveau chef de l'armée Benedikt Roos, qui vient tout juste de prendre ses fonctions.

Armée et polices auront à protéger un nombre record de personnalités cette année. La venue de Donald Trump incite d'innombrables autres participants à venir dans la station grisonne. Au total, 123 personnalités nécessitent un degré de protection particulièrement élevé. Et 400 invités dont 64 chefs d'Etat – six issus de pays du G7 – sont protégés par le droit international.

L'armée soutient la police avec la présence de 5000 militaires qui surveillent l'espace aérien partiellement bouclé, transportent des personnes protégées et soutiennent les effectifs policiers au sol et en ligne. Le Service du renseignement de la Confédération et le service fédéral de la sécurité sont aussi à pied d'oeuvre.

Source: AFP