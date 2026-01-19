Le ministre iranien des Affaires étrangères écarté in extremis par le WEF!

Vives tensions à Davos: initialement convié, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghtschi a finalement été désinvité lundi du Forum économique mondial. Bien qu’il ait été convié à l’automne dernier, le WEF estime qu’«au vu des pertes humaines tragiques survenues en Iran ces dernières semaines, il n’est pas approprié que le gouvernement iranien soit représenté cette année à Davos».

Selon l’agenda officiel publié dimanche soir, Abbas Araghtschi devait participer mardi à une discussion au Davos, de 13h à 13h30, lors du rassemblement annuel, dans un échange modéré par Roula Khalaf, rédactrice en chef du «Financial Times».

L’annonce avait déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Le philosophe français Bernard-Henri Lévy avait notamment dénoncé «un scandale absolu», accusant Davos d’offrir une tribune à un régime responsable de la mort de milliers de ses propres citoyens. Lundi matin, son intervention avait disparu du programme en ligne.