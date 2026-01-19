Le ministre iranien des Affaires étrangères écarté in extremis par le WEF!
Vives tensions à Davos: initialement convié, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghtschi a finalement été désinvité lundi du Forum économique mondial. Bien qu’il ait été convié à l’automne dernier, le WEF estime qu’«au vu des pertes humaines tragiques survenues en Iran ces dernières semaines, il n’est pas approprié que le gouvernement iranien soit représenté cette année à Davos».
Selon l’agenda officiel publié dimanche soir, Abbas Araghtschi devait participer mardi à une discussion au Davos, de 13h à 13h30, lors du rassemblement annuel, dans un échange modéré par Roula Khalaf, rédactrice en chef du «Financial Times».
L’annonce avait déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Le philosophe français Bernard-Henri Lévy avait notamment dénoncé «un scandale absolu», accusant Davos d’offrir une tribune à un régime responsable de la mort de milliers de ses propres citoyens. Lundi matin, son intervention avait disparu du programme en ligne.
Le ministre danois de l'Economie annule sa venue à Davos, le pays ne sera pas représenté
Le ministre danois de l’Economie, Morten Bødskov, a annulé sa participation prévue au Forum économique mondial à Davos. Une porte-parole de son ministère l’a confirmé à Blick, invoquant des «problèmes d’agenda», sans plus de précisions. Morten Bødskov était le seul représentant du gouvernement danois officiellement inscrit comme invité à l’édition de cette année.
Le timing de ce désistement pose question. Ces dernières semaines, le président américain Donald Trump a réitéré à plusieurs reprises son intérêt pour l’achat, voire pour l'annexion du Groenland, suscitant de vives réactions sur la scène internationale. Des observateurs s’attendaient à ce que la question soit évoquée en marge du forum, sans que l’on sache toutefois sous quelle forme ni à quel niveau.
L'Arabie saoudite s'installe... chez Migros!
A quelques mètres du début de la zone de sécurité, sur la rue principale de Davos, l’Arabie saoudite a installé sa maison nationale… au-dessus d'un magasin Migros. Lundi matin, une certaine animation était déjà bien visible au sein du restaurant Migros.
Lors des dernières éditions, ce self-service était déjà prisé, même par des invités de premier plan. En 2019, l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro y avait notamment déjeuné. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter est, elle aussi, une habituée des lieux.
André Hoffmann a fait ce qu'il aime le plus faire
Le Suisse André Hoffmann joue un rôle particulier cette année au Forum économique mondial. En tant que coprésident du conseil de fondation, il est chargé – avec d'autres – de veiller au bon déroulement de la première édition organisée sans Klaus Schwab.
Avant de se plonger dans l’effervescence du centre des congrè de Davos André Hoffmann s’est toutefois consacré à ce qui lui tient le plus à cœur: la nature. «La nature doit aussi avoir sa place à la table des décisions et être intégrée au système», a-t-il déclaré à Blick en marge de l’ouverture du Climate Hub.
Un peu plus tôt, il avait dévoilé, aux côtés de son épouse Rosalie Hoffmann et d’artistes, la sculpture «MonkeyRock».
Le calme avant la tempête
Le calme était encore de mise lundi matin au centre des congrès. La situation devrait toutefois évoluer rapidement dans les prochaines heures et les jours à venir. C’est ici que sont notamment attendues les prises de parole de Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Javier Milei. Mercredi, lorsque Donald Trump prendra la parole, le centre affichera à coup sûr complet.
L'armée doit protéger un nombre record de personnalités à Davos
Le ministre de la Défense, Martin Pfister visite lundi ses troupes mobilisées à Davos pour le Forum économique mondial (WEF). Un dispositif sécuritaire de taille a été mis en place en prévision de la venue du président américain Donald Trump.
Le Zougois se rend pour la première fois au WEF en tant que conseiller fédéral. Il visitera les troupes en compagnie du nouveau chef de l'armée Benedikt Roos, qui vient tout juste de prendre ses fonctions.
Armée et polices auront à protéger un nombre record de personnalités cette année. La venue de Donald Trump incite d'innombrables autres participants à venir dans la station grisonne. Au total, 123 personnalités nécessitent un degré de protection particulièrement élevé. Et 400 invités dont 64 chefs d'Etat – six issus de pays du G7 – sont protégés par le droit international.
L'armée soutient la police avec la présence de 5000 militaires qui surveillent l'espace aérien partiellement bouclé, transportent des personnes protégées et soutiennent les effectifs policiers au sol et en ligne. Le Service du renseignement de la Confédération et le service fédéral de la sécurité sont aussi à pied d'oeuvre.
La fortune record des milliardaires sape «la liberté politique»
La fortune des milliardaires a atteint un record en 2025, «sapant la liberté politique» et alimentant les inégalités, dénonce lundi l'ONG Oxfam, pointant la politique du président américain Donald Trump, attendu au forum des riches et puissants qui s'ouvre lundi à Davos.
«Les inégalités économiques et politiques peuvent accélérer l'érosion des droits et de la sécurité des personnes à une rapidité effrayante», déclare le directeur général d'Oxfam International, Amitabh Behar, cité dans un rapport selon lequel la fortune cumulée de plus de 3000 milliardaires a atteint un niveau inédit de 18'300 milliards de dollars l'an dernier.
Des militants bloquent temporairement le trafic vers Davos
Les près de 600 participants à la marche de protestation contre le Forum économique mondial (WEF) ont temporairement bloqué le trafic en direction de Davos dimanche après-midi. La police a dispersé le blocage dans le calme.L e trafic a été bloqué pendant environ une heure, a indiqué la police grisonne à Keystone-ATS.
Les militants se sont majoritairement montrés pacifiques, a-t-elle précisé. Les marcheurs doivent rejoindre un rassemblement organisé à Davos par les Jeunes socialistes.
La venue du président américain Donald Trump au forum a intensifié le mouvement de protestation. La police a encerclé samedi après-midi des manifestants qui s'étaient réunis sur la place de la gare à Berne pour un rassemblement non autorisé.
Les Américains atterrissent en Suisse avec une véritable armada
Pour les passionnés d’aviation, le week-end qui précède le Forum économique mondial est toujours un moment à part. A l’approche du sommet, les arrivées de la délégation américaine se multiplient à l’Aéroport de Zurich. Dimanche après-midi, une Boeing C-17 de l’US Air Force s’est ainsi posée sur le tarmac. A son bord: plusieurs véhicules et du personnel, comme le montrent des photos de lecteurs.
Dès samedi, l’activité était déjà intense. Des images montrent notamment un Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Selon le site de suivi Flightradar24, l’appareil a décollé de la Ramstein Air Base, principal hub militaire des États-Unis en Europe, avant de mettre le cap sur Zurich.
Une nuée d'hélicoptères
Depuis Zurich, la délégation américaine poursuit visiblement son trajet en hélicoptère. Des vidéos envoyées par des lecteurs montrent une escadrille décollant samedi – vraisemblablement en direction de Davos. Une stratégie de sécurité bien rodée: plusieurs appareils volent simultanément afin de rendre impossible l’identification de celui qui transporte le président Donald Trump.
Le WEF de Davos s’annonce particulièrement dense. Plus de 400 responsables politiques, dont 65 chefs d’Etat et de gouvernement, 850 dirigeants d’entreprises et, au total, près de 3000 participants sont attendus – un record. L’intervention de Donald Trump suscite une attention toute particulière: il avait annoncé sa venue dès octobre, bien avant la publication de la liste officielle des invités.