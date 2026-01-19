La manifestation anti-Trump à Zurich dégénère
Des débordements ont éclaté à la fin d'une manifestation anti-Trump lundi soir à Zurich. Plusieurs milliers de personnes ont participé à ce rassemblement organisé à l'occasion du coup d'envoi du Forum économique mondial (WEF).
Sous le slogan «Trump still not welcome!», le cortège est parti peu avant 19h de la Stadthausanlage et s'est rendu à l'Helvetiaplatz, a indiqué la police municipale de Zurich dans un communiqué. Des graffitis ont été inscrits sur les bâtiments le long du parcours, de la peinture a été lancée sur des façades et des vitrines ont été brisées. Le montant des dégâts matériels n'est pas encore connu.
A la fin de la manifestation, des membres du «black bloc» et d'autres protestataires ont poursuivi leur parcours, non autorisé cette fois-ci, dans le quartier de la Militärstrasse et de la Kasernenstrasse. Après avoir initialement toléré un blocage de la rue par les manifestants, la police indique dans le communiqué les avoir dispersés peu après 21h30 à l'aide d'un canon à eau.
Les protestataires ont alors ciblé les forces de l'ordre avec des jets de pierres et des feux d'artifice, provoquant une riposte de la police par des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, ajoute le texte. Le calme est revenu peu avant 23h.
Source: AFP
Protestations tous azimuts contre le WEF et Donald Trump
Le mouvement Campax a mené lundi une action de protestation contre Donald Trump et la «ploutocratie» en projetant une image satirique du président américain sur une piste de ski à Davos. Il dénonçait notamment «les attaques contre les démocraties» dans le monde.
La projection, illégale, montrait un Donald Trump avec des billets de banque dans les mains et dans le regard, agrémentée du texte «l'esprit de ploutocratie», pour tourner en ridicule la devise du WEF, «l'esprit de dialogue».
«Le WEF ne se soucie pas de dialogue. Si l'échange était au premier rang de ses préoccupations, le Forum aurait invité d'autres personnes», a indiqué à Keystone-ATS une porte-parole de Campax, qui se présente comme un mouvement citoyen. Le WEF «n'est qu'une histoire d'argent, de convoitises et de pouvoir.» L'action, qui a duré une dizaine de minutes, a coûté 20'000 francs.
Protestations à Zurich
Dans le même temps, à Zurich, une large alliance de partis et d'organisations de gauche s'est mobilisée en fin d'après-midi pour dénoncer le forum, sous la devise «Trump still not welcome!» («Trump toujours pas le bienvenu!»).
Plus d'une quinzaine de partis et organisations ont souscrit à l'action initiée par le Mouvement pour le socialisme. Parmi eux, la Liste alternative et les Jeunes socialistes zurichois, le parti écologiste bâlois BastA!, la grève du climat argovienne ou encore le collectif Strike WEF.
Les chefs d’État et de gouvernement «veulent profiter de l’occasion pour lécher les bottes du fasciste», ont écrit les organisateurs. Selon eux, la gauche a désormais le devoir de construire un mouvement antifasciste international face aux oligarques et à la montée de l'autoritarisme et de la répression.
Lundi toujours, en fin de matinée, Mass-Voll! a également mené «pacifiquement» une action autorisée de protestation. «Nous rejetons le WEF et présentons notre alternative: le souverainisme», a écrit le président du mouvement Nicolas Rimoldi dans une invitation aux médias.
Plusieurs manifestations avaient déjà eu lieu durant le week-end. Samedi, quelque de 600 manifestants ont quitté Küblis (GR) pour participer à la randonnée de protestation pour le climat, autorisée chaque année, jusqu'à Davos.
A Berne, les forces de l'ordre ont encerclé samedi des manifestants anti-WEF sur la place de la gare après un rassemblement non autorisé. Au total, environ 200 personnes ont été contrôlées et expulsées de la ville, 25 ont été arrêtées et emmenées dans les locaux de la police.
Martin Pfister auprès des troupes à Davos
Le conseiller fédéral en charge de la Défense Martin Pfister a rendu visite lundi à Davos aux troupes mobilisées dans le cadre du Forum économique mondial. Il s’est dit impressionné par la collaboration entre la police et l’armée.
«La coopération entre les forces civiles de la police et l’armée se passe bien», a déclaré le Zougois lors de sa visite à la base militaire de Frauenkirch, près de Davos (GR). Il a également souligné l’engagement des soldats de milice.
Sur la base, des unités de troupes terrestres, de l’aviation, du commandement cyber ainsi que de la logistique sont stationnées, a expliqué le commandant du site au conseiller fédéral. La coordination des transports aériens ainsi que la sécurité de l’espace aérien y sont assurées, a ajouté Martin Pfister, en soulignant l’importance de la coopération internationale.
(Source: ATS)
Le directeur du WEF devrait prolonger son mandat
Le directeur du Forum économique mondial (WEF) Alois Zwinggi va prolonger son mandat pour garantir le lien entre la Suisse et la manifestation. Il devait en principe prendre sa retraite encore cette année, mais le Lucernois est actuellement le seul Suisse au sein de la direction du WEF. «Je dois jouer les prolongations», a plaisanté Alois Zwinggi dans un entretien avec Keystone-ATS. Le directeur du WEF devait initialement partir à la retraite en novembre 2026, mais tout indique qu’il devrait rester en fonction jusqu’en 2028.
La raison en est la coopération entre le WEF et la Suisse. En tant que seul Suisse au sein de la direction, il se voit dans un rôle d’ambassadeur. L’objectif est de poursuivre dans de bonnes conditions la coopération de longue date avec les autorités nationales et régionales. Son successeur devrait également être d'origine helvétique.
Alois Zwinggi a d’abord rejeté tout lien de causalité entre la prolongation de son mandat et la démission du fondateur du WEF, Klaus Schwab. Son maintien en fonction serait plutôt la conséquence d’une réorganisation interne qui n’aurait "certes pas eu lieu sans raison". Après une période de turbulences, la direction a voulu garantir la stabilité du côté suisse.
(Source: ATS)
«Les relations Suisse-USA en très bonne voie»
«Les relations entre la Suisse et les Etats-Unis, après une période mouvementée ces derniers mois, sont de nouveau sur une très bonne voie», a déclaré devant la presse le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent lundi. Il s'exprimait à son arrivée à Davos pour le Forum économique mondial (WEF). Il a pris la parole devant la maison américaine établie cette année dans l'église anglaise de la station grisonne.
Berne et Washington s'étaient mis d'accord en novembre pour faire passer les taxes américaines sur les produits suisses importés de 39 à 15% à l'issue d'âpres discussions. Les deux pays doivent encore signer un accord d'ici au 31 mars pour sécuriser le deal.
Le mandat de négociation est prêt côté suisse. Si les Américains sont également prêts, des discussions auront lieu à Davos et ça peut aller «très vite», a déclaré le président de la Confédération Guy Parmelin la semaine dernière. Le Vaudois donnera un discours d'ouverture mardi matin.
(Source: ATS)
Des négociateurs de Trump et de Poutine devraient se rencontrer à Davos
La venue du président américain Donald Trump au Forum économique mondial suscite déjà une vive effervescence à Davos. Cette semaine dans les Alpes pourrait toutefois être marquée par une avancée diplomatique majeure en vue d’une paix en Ukraine.
Selon le journaliste israélien Barak Ravid, qui s’est exprimé sur la plateforme X, Kirill Dmitriev, émissaire du président russe Vladimir Putin, doit rencontrer à Davos les négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner.
Au cœur des discussions: le plan de paix américain pour l’Ukraine, qui devrait être abordé lors de cet échange discret en marge du forum.
Le brouillard perturbe l'arrivée de nombreux participants au WEF
Pour se rendre au WEF, de nombreux invités internationaux choisissent d’atterrir avec leurs jets privés à l’aérodrome d’Altenrhein, dans le canton de Saint-Gall. Seulement voilà, le brouillard est venu perturber les opérations. En raison de mauvaises conditions de visibilité, une vingtaine de vols ont déjà dû être déroutés vers d’autres aéroports lundi à la mi-journée.
Ces annulations sont regrettables avant tout pour des raisons économiques, explique le directeur général Thomas Krutzler, interrogé par BRK News. Elles le sont aussi pour les collaborateurs, qui se réjouissaient de l’arrivée de ces hôtes prestigieux. Et la situation pourrait encore se compliquer: la météo s’annonce défavorable pour les prochains jours, au point que le patron de l’aérodrome évoque désormais un scénario catastrophe
Ces super canons protègent le ciel de Davos
L'hôtel Alpengold de Davos, où devrait séjourner Donald Trump, se dresse au cœur d'une forêt de sapin. Il offre une vue imprenable sur la vallée enneigée, le lac et... une hélisurface protégée par un canon antiaérien de l'armée suisse.
Le «Flab Kan 63/90 de 35 mm» est une arme de fabrication suisse. Développée dans les années 1950, elle est encore utilisée par une trentaine de pays. Egalement connue sous le nom de «canon bitube Oerlikon de 35 mm», elle est employée en dernier recours si un aéronef non autorisé s'approche trop près du WEF. Sa fonction principale reste la dissuasion.
Ce n'est pas la seule arme déployée pour contrer d'éventuelles attaques aériennes. A l'autre extrémité de la ville, à Davos Frauenkirch, l'armée suisse a installé deux canons vers une autre piste d'atterrissage pour hélicoptères, principalement utilisée par l'armée de l'air et la police.
Mass-Voll tient un stand politique à Davos
Le mouvement «Mass-Voll», dirigé par Nicolas Rimoldi, a installé un petit stand sur la place principale de Davos, attirant les curieux.
«Contrairement aux gauchistes, ici on est ponctuels», ironise un représentant du mouvement. Les membres du mouvement ont déployé un drapeau portant l'inscription «Action antimondialiste», s'attaquant au programme de mondialisation du WEF. Il s'inspire du logo antifasciste (Antifa), mais avec les couleurs violettes de Mass-Voll.
Le ministre iranien des Affaires étrangères écarté in extremis par le WEF!
Vives tensions à Davos: initialement convié, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghtchi a finalement été désinvité lundi du Forum économique mondial. Bien qu’il ait été convié à l’automne dernier, le WEF estime qu’«au vu des pertes humaines tragiques survenues en Iran ces dernières semaines, il n’est pas approprié que le gouvernement iranien soit représenté cette année à Davos».
Selon l’agenda officiel publié dimanche soir, Abbas Araghtchi devait participer mardi à une discussion au Davos, de 13h à 13h30, lors du rassemblement annuel, dans un échange modéré par Roula Khalaf, rédactrice en chef du «Financial Times».
L’annonce avait déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Le philosophe français Bernard-Henri Lévy avait notamment dénoncé «un scandale absolu», accusant Davos d’offrir une tribune à un régime responsable de la mort de milliers de ses propres citoyens. Lundi matin, son intervention avait disparu du programme en ligne.
L'Arabie saoudite s'installe... chez Migros!
A quelques mètres du début de la zone de sécurité, sur la rue principale de Davos, l’Arabie saoudite a installé sa maison nationale… au-dessus d'un magasin Migros. Lundi matin, une certaine animation était déjà bien visible au sein du restaurant Migros.
Lors des dernières éditions, ce self-service était déjà prisé, même par des invités de premier plan. En 2019, l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro y avait notamment déjeuné. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter est, elle aussi, une habituée des lieux.