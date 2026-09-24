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Transparence électorale
Vers des bulletins plus clairs, le National valide la réforme

Le Conseil national veut simplifier la présentation des listes électorales. Jeudi, il a accepté à 155 voix contre 37 une motion pour mieux distinguer les sous-listes. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.
Publié: 10:17 heures
La Chambre du peuple a voté à une large majorité cette motion de clarification ce jeudi.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

L'électorat suisse doit plus facilement comprendre la présentation des listes des candidats lors des élections au Conseil national. Ce dernier a accepté jeudi, par 155 voix contre 37, une motion de commission visant notamment à mieux distinguer les «sous-listes». Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

Liste «jeunes» ou liste «seniors»: pour la commission, Greta Gysin (Vert-e-s/TI) a salué la grande offre de candidats, mais le système doit rester transparent et compréhensible. Il n'est pas toujours évident pour les électrices et électeurs de savoir à quel parti une liste est apparentée, a complété le co-rapporteur Benjamin Fischer (UDC/ZH). Par ailleurs, chaque canton procède d'une autre manière.

«Sous-listes» mieux présentées

La motion demande donc que les apparentements et les sous-apparentements de listes soient mieux reconnaissables sur les bulletins électoraux. Les «sous-listes» doivent figurer directement après les listes principales. Et les listes apparentées doivent être présentées ensemble. L'électorat doit ainsi pouvoir trouver facilement la liste qu'il souhaite, selon Mme Gysin.

Le gouvernement était d'accord. La Chancellerie fédérale compte orienter les cantons dans la marche à suivre pour les prochaines élections fédérales, a assuré le chancelier de la Confédération Viktor Rossi. Il s'agit de fixer sur papier les meilleures pratiques et de donner des recommandations en matière de graphisme, de taille des caractères ou d'ordre des listes.

Le PLR, soutenu par une partie du Centre, rejetait la motion. Peter Schilliger (PLR/LU) a estimé que le texte était un simple «sparadrap» face aux problèmes. La modification est inutile et ne permettra pas de lutter contre le «flot de listes et de sous-listes».

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